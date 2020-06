Silnik 1.2 TSI: pasek czy łańcuch rozrządu?

Silnik 1.2 TSI zadebiutował na rynku w roku 2009. Jako że ofertował moc 90 i 105 koni mechanicznych, został dedykowany nie tylko samochodom miejskim segmentu B. Był montowany również pod maską kompaktów Grupy Volkswagena. I choć Niemcy zapowiadali, że 1.2 TSI będzie łączyć dobre osiągi z niskim spalaniem i 4-cylindrową kulturą pracy, zapomnieli wspomnieć że może się wiązać też z poważnymi problemami. Przykład? W silniku bardzo szybko wyciągał się łańcuch rozrządu.

Silnik 1.2 TSI: pasek czy łańcuch są lepsze?

Winny usterki jest albo sam łańcuch, albo napinacz. Co gorsze, rozciągnięty łańcuch może przeskoczyć, a wtedy motor nie będzie pracował prawidłowo. Wymiana? W ASO to wydatek nawet 3 tysięcy złotych. Poza ASO sam zestaw części kosztuje od 380 złotych w górę. Jako że niesprawności układu napędu rozrządu były jednym z problemów małolitrażowego benzyniaka, Volkswagen już w roku 2012 zdecydował się na jego modyfikację - przy czym wersje sprzed modernizacji były produkowane jeszcze do roku 2014.





Po modernizacji silnik 1.2 TSI opuścił rodzinę EA 111, a trafił do typoszeregu EA 211. Co się zmieniło? Nowa wersja doładowanego benzyniaka otrzymała 16 zamiast 8-zaworów, a do tego pasek rozrządu w miejscu łańcucha. Trwałość paska została jednocześnie określona na 210 tysięcy kilometrów - wynika to z jego eksploatacji w tzw. kąpieli olejowej. Jak zatem rozstrzygnąć czy silnik 1.2 TSI ma pasek, czy łańcuch rozrządu? W tym pomóc może oznaczenie jednostki zamontowanej w konkretnym modelu samochodu.

Silnik 1.2 TSI: łańcuch rozrządu, wersja EA 111:

86 KM - CBZA

90 KM - CBZC

105 KM - CBZB

Silnik 1.2 TSI: pasek rozrządu, wersja EA 211: