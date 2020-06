Skoda Fabia 1.2 MPI: rozrząd specjalnej troski!

Grupa Volkswagena projektując silnik 1.2 MPI z rodziny EA 111 dedykowała go małym samochodom miejskim - takim jak Skoda Fabia, Seat Ibiza czy Volkswagen Polo. Jakie są jego główne cechy? Konstrukcja ma 3 cylindry, wtrysk wielopunktowy, a do tego łańcuch rozrządu. I choć łańcuch kojarzy się z trwałością, w tym przypadku niestety tak nie było. Czemu? Nie do końca decydująca okazuje się ułomność samego łańcucha. Dużo bardziej chodzi o charakterystykę pracy samego motoru.

Skoda Fabia 1.2 MPI - oznaczenia:

54 KM 6v: AWY, BMD

60 KM 6v: BBM

64 KM 12v: AZQ, BME

69 KM 12v: BZG, CEV, CGPA

Silnik 1.2 MPI ma pewną słabość - chodzi o spory apetyt na olej. Jako że w tym samym czasie ma małą miskę olejową, już niewielki ubytek smarowidła jest w stanie sprawić, że jego poziom spadnie do zbyt niskiego poziomu. Skutek? Zbyt słabe smarowanie odbija się na kondycji napinacza łańcucha rozrządu. A to prowadzi do rozciągnięcia napędu już po pokonaniu 80 - 100 tysięcy kilometrów - skutkiem może być przeskoczenie, a nawet zerwanie łańcucha. Zestaw łańcucha rozrządu do tego modelu kosztuje od 220 do 1170 złotych. To jednak nie koniec wydatków, bo do kwoty doliczone zostanie jeszcze jakieś 300 - 500 złotych za robociznę mechanika.

Skoda Fabia 1.2 MPI - rozrząd musi się psuć?

Jak uniknąć problemów z rozrządem w Skodzie Fabii 1.2 MPI? Metoda jest jedna. Kierowca powinien bardzo często i regularnie kontrolować poziom oleju. W razie wykrycia jakichkolwiek ubytków, należy je niezwłocznie uzupełniać.