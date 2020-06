Silnik 1.4 TwinPort Opel - awarie, problemy, opinie

W listopadzie roku 2002 światło dzienne ujrzała nowa paleta silników benzynowych Opla. Family 0 zyskało w ten sposób drugą generację, której niezwykle ważnym graczem stał się motor 1.4 TwinPort EcoTec (90 KM, 125 Nm). Na czym polegała nowość? Na zastosowaniu technologii TwinPort. Co to takiego? Jako że motor ma 4 cylindry i 16 zaworów, przy każdym cylindrze dwa zawory odpowiadają za dostarczanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Niemcy w każdej z takich par zastosowali system zmiennej długości kanałów dolotowych. A ten przyjął postać niewielkiej przepustnicy wprowadzonej do kanału prowadzącego do jednego z zaworów.

Twinport Opel TwinPort

Jak działa system TwinPort? Przy dużym obciążeniu - tj. powyżej 4000 obr./min. - obydwa zawory dolotowe w każdym z cylindrów są w pełni otwarte. Gdy obciążenie spada, w jednym z kanałów przymyka się przepustnica. Zredukowanie średnicy kanału przelotowego sprawia, że tworzone są wiry powietrzne. Te odpowiadają za niższa spalanie przy jednoczesnym maksymalizowaniu mocy silnika. Pomijając zmienną długość kanałów dolotowych i zastosowanie łańcucha rozrządu, silnik 1.4 TwinPort w zasadzie niczym nie różni się od jednostek typu EcoTec świetnie znanych z gamy Opla w latach dziewięćdziesiątych.





Silnik 1.4 TwinPort Opel - nadaje się do LPG?

Silnik 1.4 TwinPort Opla ma oznaczenie Z14XEP. To stosunkowo prosta konstrukcja, która niestety ma pewne przywary charakterystyczne dla wolnossących benzyniaków. Przykład? Żeby zmusić motor zamontowany pod maską Astra II do dynamicznego przyspieszania, trzeba trzymać go na obrotach. To z kolei oznacza wysokie spalanie. W mieście zapotrzebowanie na paliwo może przekroczyć nawet 10 litrów! Całe szczęście motor o pojemności 1364 cm3 ma dla kierowcy dość dobrą informację. Regulacja luzu zaworowego jest hydrauliczna i automatyczna. A to otwiera drogę do montaż instalacji LPG.

Nie brakuje głosów mówiących o tym, że silnik 1.4 TwinPort Opla nie nadaje się do zasilania gazem. Nie brakuje jednak też zadowolonych kierowców, którzy z powodzeniem eksploatują instalację w swoich Astrach i Corsach. Co jest zatem potrzebne do sukcesu? Po pierwsze sprawny silnik. Po drugie dobrze dobrana instalacja LPG. Po trzecie gazownik, który ma duże pojęcie o swojej pracy. I po czwarte regularny serwis! Tak, układ zasilający dedykowany silnikowi Opla potrafi kosztować 2,5 tysiąca złotych. Z uwagi na dużą dysproporcję w cenach paliw, wydatek ten może się jednak zwrócić dość szybko.