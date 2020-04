Silnik 1.4 Turbo Ecotec Opel - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.4 Turbo Ecotec pojawił się w gamie Opla w roku 2010. Charakterystyka? Ma 1364 cm3 pojemności, 4 cylindry, 16 zaworów i doładowanie. Paliwo jest dostarczane do cylindrów za sprawą wtrysku wielopunktowego, Niemcy nie zapomnieli o zmiennych fazach rozrządu, a napęd elementów silnika został oparty na bezobsługowym łańcuchu. W przypadku rynku polskiego doładowany benzyniak zaczął rynkową karierę od modelu Meriva B. Dość szybko zaczął być jednak montowany pod maskami tak naprawdę wszystkich hitów sprzedaży z Russelsheim.

Silnik 1.4 Turbo Ecotec Opel - oznaczenia:

A14NEL: 120 KM, 200 Nm

A14NET: 140 KM, 200 Nm

Silnik 1.4 Turbo Ecotec to całkiem nowoczesna konstrukcja i jeden z pierwszych kroków Opla w stronę downsizingu. Krok bez wątpienia jest dość udany - kierowcy lubią tą konstrukcję i uważają ją za dość trwałą. Benzyniak nie jest jednak idealny. Jego główna wada dotyczy... spalania, w oficjalnej specyfikacji można znaleźć informację, że Astra J napędzana 140-konnym wariantem pali średnio 5,9 litra. Wynik jest jednak zapożyczony z pogranicza bajek. W rzeczywistości pewnie jest o dobre dwa litry wyższy. Skutek? Jazda na benzynie jest droga. Na szczęście Opel już w salonach montował instalacje LPG.

Silnik 1.4 Turbo Ecotec Opel - modele:

Corsa D

Meriva B

Astra J

Mokka I

Zafira C

Insignia A

Silnik 1.4 Turbo Ecotec Opel - dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km Corsa D 120 KM 175 Nm 10,3 s. 195 km/h 5,5 Astra J 140 KM 200 Nm 9,9 s. 202 km/h 5,9 Mokka I 140 KM 200 Nm 9,9 s. 193 km/h 5,9

Silnik 1.4 Turbo Ecotec Opel - awarie:

W opiniach kierowców dotyczących silnika 1.4 Turbo Ecotec Opla przewijają się raporty mówiące o dwóch problemach. Pierwszy dotyczy niskiej trwałości pompy cieczy chłodzącej. Usterki najczęściej pojawiają się w Chevroletach Cruze, a ich ujawnienie nie jest specjalnie problematyczne. Wystarczy że kierowca sprawdzi czy w okolicy pompy nie pojawia się płyn chłodniczy. Drugi z problemów odnosi się do koła dwumasowego. To na ogół nie wytrzymuje więcej niż jakieś 120 - 130 tysięcy kilometrów. Dwumasa niestety jest dość droga w wymianie i to nawet w przypadku, w którym kierowca zleci naprawę warsztatowi niezrzeszonemu.

Samo koło dwumasowe stanowi wydatek wynoszący od niespełna tysiąca do prawie dwóch tysięcy złotych. A do kwoty tej doliczyć należy jeszcze minimum 500 złotych za komplet sprzęgła oraz kolejne 500 złotych za robociznę mechanika. Co jeszcze może się popsuć w silniku 1.4 Turbo Ecotec Opla? Zdarzają się problemy np. z cewkami zapłonowymi. Te są jednak sporadyczne i nie stanowią zasadniczego wydatku. Tak, nowa cewka kosztuje co najmniej 290 złotych. Z drugiej strony to moduł przeznaczony do wszystkich czterech świec.