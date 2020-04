Silnik 1.0 MPI VAG - awarie, problemy, opinie

Niemcy w nowym millenium nie mieli najlepszej passy na rynku jednostek małolitrażowych. Przykład? Najlepszym jest motor 1.2 MPI. Miał 3 cylindry, potwornie hałasował w czasie jazdy, a do tego otrzymał łańcuch rozrządu, który oferował niższą trwałość niż… paski! W roku 2012 Grupa Volkswagena zdecydowała się na nową ofensywę w segmencie A i B. Tą reprezentować miał silnik 1.0 MPI pochodzący z rodziny EA211. Benzyniak miał dokładnie 999 cm3 pojemności, 3 cylindry ustawione w rzędzie oraz oferował od 60 do 75 koni mechanicznych. I tak, moc zdecydowanie nie porażała. A to był tak naprawdę dopiero pierwszy z problemów.

Silnik 1.0 MPI VAG - oznaczenia:

1.0 MPi 60 KM - CHYA

1.0 MPi 65 KM - CHYC

1.0 MPi 75 KM - CHYB

1.0 MPi CNG 68 KM - CPGA

Zobacz również: Z tymi silnikami mogą być problemy: 1,2 MPI VAG





Silnik 1.0 MPI VAG - modele samochodów:

Seat Mii

Seat Ibiza

Skoda Citigo

Skoda Fabia

Volkswagen Up!

Volkswagen Polo

Niemcy po złych doświadczeniach z łańcuchem rozrządu postanowili w motorze 1.0 MPI powrócić do paska. Ten pracuje w olejowej kąpieli. W ten sposób jego trwałość producent określa na 240 tysięcy kilometrów. Poza tym 12-zaworowy motor stawia na kilka dość specyficznych rozwiązań. Pierwszym jest połączenie aluminiowej głowicy z kolektorem wydechowym. W ten sposób płyn chłodniczy zaraz po rozruchu jest rozgrzewany przez spaliny i skraca czas potrzebny na osiągnięcie temperatury roboczej przez silnik. Z drugiej strony uszkodzenie kolektora oznacza zatem jednoczesną wymianę głowicy. Drugim jest umieszczenie łożysk wałków rozrządu w nierozbieralnym module odlanym z aluminium.

Silnik 1.0 MPI VAG - dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km VW Up! 60 KM 95 Nm 14,4 s. 160 km/h 4,5 Skoda Fabia 60 KM 95 Nm 15,7 s. 160 km/h 4,7 Seat Ibiza 75 KM 95 Nm 14,7 s. 167 km/h 4,9

Zobacz również: Silnik 1.0 MPi i 1.0 TSI VAG - oznaczenia i opis konstrukcji

Silnik 1.0 MPI VAG jest też hałaśliwy i raczej nie poraża osiągami. Z drugiej strony nie brakuje mu zalet! Po pierwsze potrafi być naprawdę oszczędny. Dane techniczne wskazują, że 60-konne Citigo spala w mieście tylko 5,6 litra paliwa. Po drugie jednostka korzysta z wtrysku wielopunktowego. A to oznacza mniej więcej tyle, że idealnie nadaje się do zasilania gazem - Skoda oferowała nawet instalacje „fabryczne” montowane w ASO! Wtedy niskie spalanie sprawia, że małolitrażowy benzyniak zaczyna jeździć za grosze. Przykład? Pokonanie każdych 100 kilometrów w mieście wcześniej wspomnianym Citigo oznacza dla właściciela wydatek sięgający jakiś niespełna 11 złotych. Taniej się chyba nie da…