S-AWC Mitsubishi - jak działa japońskie 4x4?

Mitsubishi jest jedną z tych marek, w której tradycje dotyczące napędu na cztery koła, są naprawdę głęboko zakorzenione w historii. Pierwsze rozwiązanie typu 4x4 zadebiutowało w aucie z trzema diamentami na masce w roku 1936. I w czasie przeszło ośmiu dekad systemy wszystkich kół pędnych stały się częścią takich legend jak pajero, outlander czy lancer evolution. System Super-All Wheel Control stanowi o tyle dużą ciekawostkę, że zadebiutował właśnie nie w samochodzie terenowym, a sportowym sedanie. A to daje dość ważną informację dotyczącą jego przeznaczenia.

Super-All Wheel Control Mitsubishi - ważna jest… elektronika!

S-AWC Mitsubishi to nie układ 4x4, który jest dedykowany bezkompromisowym wypadom w teren. To rozwiązanie mechaniczno-elektroniczne mające dość proste zadanie - ma poprawiać stabilność toru jazdy i trakcję podczas codziennej eksploatacji. Chodzi o to, aby samochód mógł płynnie przyspieszać i hamować, a do tego bezpiecznie pokonywał zakręty. Układ współpracuje z elektronicznym sterownikiem, który bada sytuację drogową za pomocą serii czujników. A to oznacza nie tylko kooperację z układem ABS, ale także obecność np. systemu AYC - Active Yaw Control.

AYC sprawia, że pojazd ma unikać poślizgu. Rozwiązanie korzysta z odczytów z czujników skrętu kół oraz czujnika żyroskopowego. Jego działanie odbywa się poprzez dohamowanie jednego z kół. Elementem całości S-AWC jest też aktywny przedni dyferencjał. Co działanie systemu Super-All Wheel Control Mitsubishi oznacza w praktyce? Super-All Wheel Control to układ, w którym moc trafia na cztery koła za pośrednictwem elektromagnetycznego sprzęgła wielopłytkowego. Jako że w trybie auto i przy dobrych warunkach drogowych przednia oś przejmuje 80 proc. siły napędowej, napędzanie czterech kół jest permanentne.

S-AWC Mitsubishi - tryby pracy:

Auto - napęd przekazywany na przód i na tył zmienia się w zakresie od 80:20 do 55:45,

Snow - napęd przekazywany na przód i na tył zmienia się w zakresie od 80:20 do 45:55, przeznaczony do jazdy na śliskiej nawierzchni,

Gravel - napęd przekazywany na przód i na tył zmienia się w zakresie od 70:30 do 40:60, przeznaczony do jazdy poza asfaltem np. na szutrze czy piasku.

S-AWC Mitsubishi wcale nie powoduje, że outlander czy eclipse cross stają się bezkompromisowymi terenówkami. Tylko że w codziennym życiu to właściwie żadna wada. Szczególnie że układ już podczas projektowania otrzymał całkowicie inne zadanie. System ma kontrolować warunki trakcyjne i sprawiać, że za sprawą połączenia potencjału mechaniki i elektroniki napęd dostosuje się do wymogów drogowych. W ten sposób poprawi się bezpieczeństwo jazdy samochodem rodzinnym. I trzeba przyznać, że to akurat Japończykom wyszło dość dobrze.