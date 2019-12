Silnik 1.6 CDTI Opla - awarie, problemy, opinie

Rok 2013 zaczął się dla koncernu General Motors pod znakiem prezentacji nowego, wolumenowego diesla. Silnik 1.6 CDTI został pokazany światu podczas targów motoryzacyjnych w Genewie, jego produkcja została uruchomiona w zakładzie na Węgrzech i z miejsca zaczął być wdrażany praktycznie do całej gamy modelowej marki. Diesel miał przynieść rynkową rewolucję - był reklamowany jako wyjątkowo cichy. W jaki sposób to osiągnięto? Inżynierowie zadbali o to, aby poziom wibracji i hałasu był rekordowo niski. Drugą twarzą jednostki była ekologia - silnik spełniał wymogi normy Euro 6.

Silnik 1.6 CDTI Opla - turbo VGT, DPF i SCR

Nowy diesel Opla ma 1598 cm3 pojemności. Zarówno głowica, jak i blok zostały wykonane z aluminium, a wtryskiwanie paliwa do czterech cylindrów stało się zadaniem powierzonym systemowi common rail. Turbosprężarka montowana w jednostce napędowej General Motors korzysta ze zmiennej geometrii łopatek, a rozrząd jest oparty o łańcuch. Niezwykle precyzyjne jest sterowanie procesem spalania. To realizuje komputer sterujący, w którym aż 150 rozwiązań zostało opatentowanych. Uzupełnieniem konstrukcji stał się filtr cząstek stałych oraz konwerter katalityczny SCR odcedzający ze spalin tlenki azotu.

Diesel 1.6 CDTI Opla występuje w pięciu wersjach mocy. Bazowa oferuje 95 koni mechanicznych i stawia przede wszystkim na oszczędność paliwa. Przykład? Pod maską Opla Merivy B jednostka według deklaracji producenta spala w cyklu mieszanym tylko 4 litry oleju napędowego! W przypadku Astry generacji K stosowana jest topowa odmiana diesla. W tym przypadku motor posiada aż dwie turbosprężarki, zminimalizowany efekt turbo dziury i aż 160 koni mechanicznych. Tak skomponowany motor nadal jest oszczędny, ale do tego gwarantuje hatchbackowi dobre osiągi.

Silnik 1.6 CDTI Opla - wersje mocy i modele aut:

160 KM, 350 Nm, bi-turbo: Astra K

136 KM, 320 Nm: Astra J i K, Zafira C, Meriva B, Mokka, Insignia A

120 KM, 320 Nm: Insignia A, Zafira C

110 KM, 300 Nm: Astra J i K, Meriva B, Mokka

95 KM, 280 Nm: Astra K, Meriva B

Silnik 1.6 CDTI Opla - dane techniczne producenta: