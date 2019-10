Druga generacja Opla Merivy ujrzała światło dzienne w roku 2010. I choć pod karoserią ukrywała się platforma GM Fiat SCCS znana chociażby z mało ciekawego Combo D, kompaktowy minivan zrobił na kierowcach piorunujące wrażenie. Czemu? Zadecydowały o tym dwa aspekty. Po pierwsze chodziło o przełamaną linię okiem. W ten sposób projektanci z jednej strony uatrakcyjnili nadwozie auta rodzinnego, a z drugiej zwiększyli powierzchnię szyb w tylnej części nadwozia. Drugim z ciekawych akcentów stały się tylne drzwi. Te są otwierane przeciwnie do kierunku jazdy - zupełnie jak w pierwszych Syrenach!

Używane: Opel Meriva B - drzwi jak w… Syrenie!

Przeciwsobnie otwierane drzwi są innowacyjne i wygodne. Dają większy dostęp do kabiny pasażerskiej - w końcu otwierają się pod kątem aż 84 stopni! Wady? System sprawdza się świetnie, jednak wyłącznie pod warunkiem, że na miejscu parkingowym jest wystarczająco szeroko. Jeżeli chodzi o stylizację nadwozia, Meriva B jest typowym Oplem z początku drugiej dekady XXI wieku. Przód czerpie garściami akcenty np. z Astry IV. W ten sposób karoseria jest obła, ale nowoczesna i pełna ciekawych akcentów. Co ważne, minivan uspokoił się z biegiem lat. W efekcie nie robi już tak piorunującego wrażenia jak dekadę temu.

reklama reklama



Używane: Opel Meriva B (2010 - 2017) - opinie i typowe usterki

Po zajęciu miejsca za kierownicą używanego Opla Meriva B ponownie widać odwołania do Astry. Te same są zegary i kierownica. Na konsoli pojawia się też ten sam tłok przycisków. Choć ergonomia nie jest najmocniejszą stroną kompaktowego minivana, auto urzeka za sprawą dużej ilości przestrzeni. Miejsca starczy dla czterech dorosłych osób, a bagażnik ma pojemność od 400 do 1500 litrów. Niemcy sporo myśleli o funkcjonalności. Przykład? Zewnętrzne fotele na tylnej kanapie można zsunąć, zwiększając tym samym komfort podróżowania. Dodatkowo Opel dawał możliwość zamówienia wygodnych foteli AGR - projektowanych z myślą o kręgosłupie razem z grupą ortopedów.

Zobacz również: Test Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 140 KM LPGTEC

Używane: Opel Meriva B - czepiać się można jakości…

Kabina pasażerska używanej Merivy B ma wady przede wszystkim na polu jakości. Z biegiem lat plastiki na konsoli centralnej zaczynają coraz mocniej trzeszczeć i coraz mniej estetycznie wyglądać - pod wpływem użytkowania stają się błyszczące. Ta sama zasada dotyczy np. „skórzanej” tapicerki, która występowała na liście opcji. Warto uważać też na fotele, a konkretnie mechanizm ich regulowania. Ten może się po kilku latach zaciąć i uniemożliwić przestawienie oparcia. Na szczęście usterka nie jest poważna. Wystarczy rozebrać część siedziska i nasmarować mechanizm.