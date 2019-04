Automatyczna skrzynia biegów - rodzaje przekładni i zasady działania

​​​​​​​​​​​​​​To dwa sprzęgła i właściwie dwie przekładnie. W ten sposób zmiana przełożenia na wyższe lub niższe zajmuje ułamek sekundy - czas jest tak krótki, że nie może go nawet pobić kierowca rajdowy obsługujący skrzynię manualną! Co to daje? Po pierwsze poprawia osiągi pojazdu. Po drugie obniża zapotrzebowanie na paliwo. Skrzynia dwusprzęgłowa ma jednak i wady. A tą jest chociażby ograniczona trwałość.