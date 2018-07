Napęd 4x4 skraca drogę hamowania? Bzdura!

Jazda na oponach nieprzystosowanych do warunków klimatycznych to hazard z życiem - raport Komisji Europejskiej dowodzi, że używanie opon zimowych zmniejsza ryzyko wypadku aż o 46 proc[1].

Na poślizgi na mokrych i oblodzonych nawierzchniach w zimie jest tylko jedno lekarstwo: homologowane opony zimowe lub całoroczne. Napęd 4x4 nie poprawia osiągów auta podczas hamowania na śliskiej nawierzchni, nie jest również remedium na groźne zjawisko aquaplaningu. Najprostszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze to odpowiedzialna jazda oraz używanie opon dostosowanych do panujących warunków.

SUV-y są cięższe i mają wysoko położony środek ciężkości

„Warto pamiętać, że samochody typu SUV, są cięższe i mają wyżej położony środek ciężkości w porównaniu do zwykłych aut osobowych. Tym ważniejsze jest używanie dobrej jakości opon, gdyż potrzebują odpowiedniej przyczepności na drodze – na deszczu, śniegu lub lodzie tylko opony z homologacją zimową zapewnią wymagane parametry do bezpiecznej jazdy. Samochody wyposażone w napęd na cztery koła lepiej radzą sobie przy ruszaniu i przyspieszaniu od aut, w których moc przenoszona jest tylko na przednią lub tylną oś. Jednak coraz bardziej popularne SUV-y nie mają dzięki temu krótszej drogi hamowania czy większej przyczepności, ani nie stają się od tego ani lżejsze.

Kierowcy tych aut muszą zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą jazda zimą na nieodpowiednich oponach” – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. „Dotyczy to także właścicieli drogich SUVów, które są wyposażone we wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa – żeby poprawnie działały ich czujniki, to koła potrzebują dobrej przyczepności. Opony letnie na mokrej i śliskiej nawierzchni w niskich temperaturach mogą spowodować, że samochód stanie się niesterowny w niebezpiecznej sytuacji” – dodaje Sarnecki.

Opony z homologacją zimową są wykonane są z innej mieszanki gumowej niż opony letnie, która dzięki większej zawartości naturalnej gumy i krzemionki nie twardnieje, kiedy robi się coraz chłodniej. Natomiast specjalny wzór bieżnika opon zimowych doskonale odprowadza wodę i wgryza się w śnieg, a dzięki przestrzennym, samoblokującym się lamelom także zapewnia bezpieczeństwo na suchej drodze. Zarówno mieszanka, jak i bieżnik są kluczowymi elementami opon zimowych, które zwiększają przyczepność samochodu do jezdni, a tym samym skracają drogę hamowania[2].