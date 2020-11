Folia na karoserię. Po co ją stosować?

Folia na karoserię samochodu. Co tak naprawdę daje?

Folie na karoserie w pierwszej kolejności były stosowane do zmiany barwy nadwozia. Przy czym zmiana ta odbywała się metodą całkowicie nieinwazyjną - samochód nie musi bowiem trafiać do lakiernika. Jak nałożyć folię na karoserię? W pierwszej kolejności należy przygotować powierzchnię - to odbywa się w oparciu o specjalne środki chemiczne. Samą folię nakłada się w dużych arkuszach - tak żeby na elementach nie było widać łączeń. Kluczem do sukcesu jest temperatura konieczna do gładkiego nałożenia nowego "lakieru" oraz późniejszego wygrzania powierzchni. Folie są cienkie i mają mocny klej - jej nałożenie wymaga zatem wprawy.

Folia ochronna na karoserię, czyli strażnik... lakieru!

Przy okazji stosowania folii na karoserię okazało się, że folia stanowi nie tylko dodatek tuningowy, ale też świetnie chroni fabryczny lakier. Jeżeli zostanie nałożona na fabrycznie nowe nadwozie, po jej zdjęciu to cały czas będzie pozbawione rys, odbarwień czy niewielkich uszkodzeń powstających chociażby na myjniach. Tym samym nałożenie folii stanowi nie tylko efektowny dodatek, ale też jest w stanie... zwiększyć wartość samochodu przy odsprzedaży za sprawą lepszej kondycji lakieru.





Folia na karoserię: kolory nie są ograniczeniem

W przypadku folii na karoserię kolorystykę ogranicza jedynie wyobraźnia warsztatu montującego oraz paleta produktowa dostarczana przez producenta. Stosowane są zarówno folie połyskujące, jak i matowe. Poza tym dostępne są modele dysponujące jednolitym kolorem na całej powierzchni, jak i oferujące specjalne faktury - np. wzór przypominający cętki czy odbłyski w stylu kameleona.

Folia na karoserię: cena nie musi być wysoka

Nałożenie folii na karoserię wcale nie musi być przesadnie drogie. W przypadku niewielkich modeli miejskich i przy wyborze materiału jednobarwnego, koszt można zamknąć w kwocie oscylującej w granicy od 800 do 1100 złotych. W przypadku większych modeli i bardziej wyszukanych wzorów, cena może sięgnąć nawet 5 - 7 tysięcy złotych.