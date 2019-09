Subaru: silnik boxer z LPG. Czy to możliwe?

Subaru z silnikiem boxera ma szereg zalet. Niesamowicie brzmi, oferuje wysoką moc (szczególnie wersje doładowane) i często przekłada się na więcej niż zadowalające osiągi samochodu. I choć używane auta z Japonii z początku XXI wieku mają coraz bardziej rozsądne ceny na rynku wtórnym, polscy kierowcy nadal mają z nimi pewien problem. A ten dotyczy faktu, że silniki typu boxer montowane w Subaru są dość paliwożerne. 2-litrowa, 4-cylindrowa jednostka bez większych trudności "wypija" w cyklu miejskim 12 - 13 litrów benzyny. A to wynik, który bez wątpienia odstrasza kupujących rozglądających się za autem wartym około 20 tysięcy złotych!

Silnik boxer z LPG - sposób na jazdę za grosze

Czy jest jakiś sposób, który pozwala połączyć pasję motoryzacyjną, japońską sztukę budowy samochodów i rozsądne koszty eksploatacji? Jak najbardziej. Mowa o montażu instalacji LPG. Za jej sprawą koszt pokonania każdych stu kilometrów spada o... ponad połowę. A to rabat na tyle wysoki, że z powodzeniem skusi niejednego kierowcę. Montaż instalacji LPG w silniku typu boxer nie jest tani. W przypadku instalacji gazowej dedykowanej silnikowi Subaru o mocy powyżej 150 koni mechanicznych, układ stworzony przez firmę Landi Renzo będzie kosztował co najmniej 3500 złotych. Listę komponentów można oczywiście modyfikować. To jednak prawdopodobnie spowoduje wzrost ceny.

reklama reklama



Zobacz również: Z tymi silnikami mogą być problemy: 2.0 D Subaru

Czy wydatek na zasilanie gazem jest opłacalny dla kupującego? To można policzyć w dość prosty sposób. Zakładając że motor np. w mocniejszej wersji doładowanej spala średnio 10 litrów paliwa, pokonanie każdych 100 kilometrów na benzynie kosztuje 53 złote. Przy LPG kwota spada do 22,2 złotego. Przy tak ukształtowanych cenach, koszt montażu LPG w silniku boxer zwróci się po pokonaniu nieco ponad 11 tysięcy kilometrów. W przypadku normalnej, codziennej eksploatacji w dużym mieście oznacza to jazdę trwającą około 8 - 9 miesięcy. Później zaczynają się już tylko czyste oszczędności i… radość z poruszania się np. świetnie brzmiącym, 177-konnym, doładowanym Foresterem.

Boxery Subaru są świetnie przygotowane do LPG!

Jak silnik boxer z LPG sprawuje się w toku eksploatacji? Silnik z przeciwsobnymi cylindrami od standardowej jednostki rzędowej różni się w głównej mierze tym, że w jego przypadku cylindry pracują nie wertykalnie, a horyzontalnie. To jednak jeszcze nie stanowi żadnego ograniczenia dla samej instalacji zasilania gazem. Gazownicy dobrze radzą sobie z płaskimi silnikami z Japonii. Szczególnie że inżynierowie Subaru wyposażyli silniki boxer z rodziny EJ (1989 - 2010) oraz FB w trwałe gniazda zaworowe. Poza tym w motorze raczej nie występują problemy z elektronicznym osprzętem, które mogłyby mieć wpływ na działanie instalacji gazowej.