Używane: Subaru Forester III (2008 - 2012) - uwaga przede wszystkim na… diesla!

Świat motoryzacyjny mógł po raz pierwszy oficjalnie zobaczyć trzecią generację Subaru Forestera w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w roku 2007. Auto ukazało się szerszej publiczności niedługo później. Stało się jednym z ważniejszych eksponatów podczas targów motoryzacyjnych w Detroit w roku 2008. Japończyk był wyjątkowy na całym runku motoryzacyjnym pod jednym względem - stał się jedynym kompaktowym SUV-em na świecie, który był oferowany wyłącznie z silnikami typu bokser!

Wersja o oznaczeniu SH otrzymała nadwozie o długości blisko 4,6 metra. I o ile poprzednik postawił na kwadratową i muskularną sylwetkę, o tyle trzecia generacja skupiła się na obłościach. Oczywiście zmiana stylistyczna nie oznacza, że Japończycy zaczęli stawiać na designerskie detale lub wysmakowanie. Nie, bryła samochodu nadal wyraża uwielbienie surowości. Specyficzny klimat oczywiście może się podobać i nawet pasuje do centrów nowoczesnych miast.

Używane: Subaru Forester III - przestronna kabina… bez polotu

Kabina pasażerska używanego Subaru Forestera III w pierwszej kolejności zaskakuje przestronność. I w pierwszym, i drugim rzędzie siedzeń pasażerowie mają wystarczającą ilość miejsca na nogi. Spory jest też kufer. Standardowo jego pojemność to 450 litrów. Poprzez złożenie tylnej kanapy można ja jednak powiększyć do 1660 litrów. Identycznie jak w przypadku nadwozia, tak i we wnętrzu Foresterowi brakuje stylistycznego dopracowania. Wszystkie elementy są proste, nudne i… bardzo ergonomiczne. Zastrzeżenia? Te dotyczą przede wszystkim jakości. Plastiki są niemiłe w dotyku i potrafią mocno trzeszczeć podczas jazdy.

Subaru Forester III (2008 - 2012)

Na paletę silnikową używanego Subaru Forestera III składają się cztery jednostki. Aż w 70 proc. przypadków japońskie SUV-y z drugiej ręki są napędzane dieslem. Mowa o własnej konstrukcji Subaru, która ma 2 litry pojemności, 4 cylindry i konstrukcję typu… bokser! Płaski motor oferuje 147 koni mechanicznych i aż 350 Nm momentu obrotowego. Rozpędza pojazd do pierwszej setki już w 10,4 sekundy i potrafi spalić w cyklu mieszanym nieco ponad 6 litrów oleju napędowego. Czy japoński diesel to dobra konstrukcja? Odpowiedź niestety nie może być pozytywna. Konstrukcja ma kilka naprawdę poważnych problemów.

Listę usterek silnika 2.0 D Subaru otwiera koło dwumasowe i sprzęgło. Elementy nie wytrzymują potężnego momentu obrotowego silnika i dość szybko wymagają wymiany. Co to znaczy szybko? Dziś za sprawą modyfikacji programu sterującego potrafią pokonać nawet 100 tysięcy kilometrów (co nadal jest przebiegiem raczej symbolicznym). Na początku produkcji sprzęgło mogło się jednak skończyć już po 30 - 40 tysiącach kilometrów. Obecnie zestaw sprzęgła i dwumasy kosztuje jakieś 2300 złotych. Kilka lat temu części były dostępne tylko w ASO i kosztowały przeszło 6 tysięcy złotych!