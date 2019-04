Przegląd a instalacja gazowa - co musisz wiedzieć?

Okresowe badanie techniczne ma proste zadanie. W jego czasie mechanik ocenia stan pojazdu i określa czy może on w zgodzie z wymogami technicznymi kontynuować eksploatację. Aby upewnić się, że auto nie zagraża bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników dróg, diagnosta powinien skontrolować nie tylko stan hamulców czy opon. Ma obowiązek skupić się też m.in. na instalacji LPG. Sprawność instalacji LPG jest kluczowa. A ingerencja w konstrukcję silnika podczas jej montaż sprawia, że skracany jest okresy między obowiązkowymi przeglądami.

reklama reklama



Przegląd a instalacja gazowa - diagnosta ma dodatkową pracę

O ile fabrycznie nowy samochód musi pojawić się w stacji kontroli pojazdów dopiero w trzecim roku życia, o tyle po montażu gazu okres ten skraca się do standardowych 12 miesięcy. A na tym trudności się nie kończą. Obecność układu LPG rozszerza bowiem sam zakres kontroli. Diagnosta ma obowiązek sprawdzić szczelność instalacji. Poza tym niezwykle ważne staną się dokumenty. Chodzi konkretnie o świadectwo legalizacji sposobu montażu instalacji gazowej oraz świadectwo legalizacji zbiornika gazowego.

Zobacz również: Pozimowy przegląd auta z LPG

Obydwa dokumenty kierowca musi posiadać przy sobie podczas badania technicznego. Bardzo ważne są jednak również terminy, bo dla przykładu butla gazowa jest homologowana wyłącznie na 10 lat. Po tym okresie właściciel samochodu ma dwa wyjścia. Może zamontować butlę nową, ewentualnie ponownie homologować starą. Bez tego pojazd nie będzie miał przedłużonej ważności badania technicznego. Konieczność przeprowadzenia badania specjalistycznego podwyższa koszt przeglądu. Zamiast 99, kierowca zapłaci 162 złote.

Okresowe badanie techniczne nie jest jednak jedynym momentem, w którym układ zasilania LPG zamontowany w pojeździe będzie wymagał uwagi od kierowcy. Procedury przeprowadzane przez diagnostę są pobieżne i pozwalają jedynie ocenić ogólny stan instalacji. A to do bezproblemowej eksploatacji auta zasilanego gazem zdecydowanie za mało. W związku z tym właściciel samochodu powinien co jakiś czasu umawiać się na wizytę do gazownika i bardziej szczegółową kontrolę sposobu pracy instalacji.

Przegląd a instalacja gazowa - wizyta w SKP to nie koniec!

Interwał przeglądów LPG określa producent układu. Jego wartość w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania instalacji oraz rodzaju zastosowanego w niej filtra. W przypadku filtrów fazy lotnej przebiegi między przeglądami wahają się w granicy 10 - 15 tysięcy kilometrów. Jeżeli chodzi o filtry fazy ciekłej, okres wymiany może być odciągnięty nawet do 50 tysięcy kilometrów. Wymiana osadnika to nie jedyna procedura, którą wykona gazownik. Przegląd instalacji gazowej to bowiem ten kontrola jej stanu.

Zobacz również: Ile kosztuje serwis samochodu z instalacją LPG?

Pracownik warsztatu specjalizującego się w obsłudze układów zasilania LPG przyjrzy się szczelności poszczególnych elementów. Wycieki są bowiem ekstremalnie groźne - mogą skutkować nawet pożarem! Poza tym gazownik sprawdzi stan reduktora oraz wykona diagnostykę komputerową. Elektroniczna ingerencja ma wykryć nie tylko ewentualnie błędy zapisane podczas pracy instalacji LPG. Jej zadaniem jest również zmiana parametrów podawania gazu do komory spalania. Dzięki temu sposób zasilania gazem zostanie dopasowany do aktualnego stanu silnika.

Przegląd instalacji gazowej w renomowanym warsztacie nie trwa długo. Przeciętnie gazownik potrzebuje na wykonanie wszystkich procedur od 30 do 60 minut. Jeżeli chodzi o ceny, te kształtują się na poziomie 100 - 150 złotych.