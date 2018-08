Ile kosztuje serwis samochodu z instalacją LPG?

Powoli zmienia się postrzeganie instalacji gazowej LPG w naszym kraju. Do niedawana była kojarzona głównie z najuboższą warstwą społeczną, której nie było stać na utrzymanie swojego samochodu, często kupionego za ostatnie pieniądze. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Nowoczesne instalacje nie pogarszają osiągów silnika, a znacząco zmniejszają kwoty dotychczas zostawiane na stacji paliw – zaoszczędzone pieniądze można co miesiąc wydawać na swoje zachcianki. Sami producenci oferują fabryczną instalację LPG z gwarancją, montowaną w fabryce albo u dilera (https://mojafirma.infor.pl/moto/zainstaluj-lpg/976123,Nowe-samochody-z-instalacja-LPG-przeglad-polskiego-rynku.html). Co istotne, fabryczne instalacje gazowe znajdziemy nie tylko w budżetowych modelach – Opel montuje je, np. LPG w rodzinnym modelu Zafira z silnikiem 1.4 Turbo (koszt instalacji jest wysoki: 6100 zł). Innym przykładem jest SsangYong i jego SUV XLV z silnikiem 1.6 (koszt instalacji: 3400 zł). Wydanie pieniędzy na zakup instalacji LPG to jedno, ale co z innymi wydatkami?

Podstawową kwotą do zapłacenia jest okresowy przegląd instalacji gazowej, do którego trzeba podejść ze świadectwem legalizacji zbiornika gazowego, świadectwem legalizacji sposobu montażu oraz z dowodem rejestracyjnym – całe badanie techniczne kosztuje 162 zł. Warto pamiętać, że okres eksploatacji zbiornika gazowego nie może być dłuższy niż 10 lat. Zbiornik jest narażony na duże ciśnienie i trudne warunki pracy. Nowy zbiornik kosztuje od 300 do 500 zł. A jego legalizacja ok. 300 zł. Ceny za standardowy przegląd z wymianą filtrów to 150 zł do 300 zł za najnowocześniejsze modele. Wpływ na cenę serwisu instalacji gazowych ma rodzaj silnika i liczba cylindrów naszego samochodu. Instalacja jest także podatna na rozregulowanie i inne uszkodzenia. Podajemy przykładowe ceny czynności serwisowych wykonywanych przy instalacji gazowej LPG w autach z silnikami 4-cylindrowymi.

