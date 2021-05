Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży: czy jest możliwe, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

Kradzieże samochodu: nie tak nagminne, ale nadal realne

W roku 2020 z powodu kradzieży kierowcy wyrejestrowali 6910 samochodów. I choć proceder nie jest obecnie tak nagminny jak chociażby w latach 90., nadal może się okazać, że kierowca o poranku zamiast swojego auta odkryje puste miejsce parkingowe. Oczywiście sprawę musi zgłosić policji. Tylko na tej podstawie otrzyma np. wypłatę odszkodowania z auto casco, ale też tylko na tej podstawie będzie mógł wyrejestrować samochód. Czemu wyrejestrowanie jest ważne? Bo tylko ono będzie podstawą np. do niepłacenia składki OC.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży - dokumenty:

wniosek,

dowód rejestracyjny pojazdu,

karta pojazdu - jeżeli była wydana,

dowód osobisty właściciela,

oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdy wydane przez właściwy organ.

Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży: ile kosztuje i ile trwa?

Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży jest procedurą płatną. Opłata za decyzję wynosi 10 zł. Kwota może się zwiększyć o 17 zł w sytuacji, w której właściciel pojazdu postanowi załatwić sprawę przez pełnomocnika - a ten nie jest jego bezpośrednią rodziną. Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży stanie się faktem po maksymalnie 30 dniach od momentu złożenia wniosku. Podstawą do tego będzie decyzja administracyjna wydana przez starostę lub prezydenta miasta.

Ile czasu trwa śledztwo w sprawie kradzieży auta?

Nie ma jednej zasady regulującej to ile czasu trwa śledztwo w sprawie kradzieży auta. To zależy od tempa działania policji. Nie ma się jednak co oszukiwać - na zamknięcie śledztwa, ewentualnie jego umorzenie kierowca może czekać miesiącami.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży. Co z ponowną rejestracją?

Co do zasady raz wyrejestrowanego samochodu w Polsce nie da się rejestrować ponownie. W przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu kradzieży możliwość taka jednak istnieje. Wystarczy że auto zostanie odnalezione i właściciel otrzyma z policji dokumenty potwierdzające ten fakt. To one staną się podstawą do ponownej rejestracji.