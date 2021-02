Rejestracja auta z zagranicy: 30 dni to kluczowy termin!

Rejestracja pojazdu z zagranicy: na początek akcyza

Auto z zagranicy trafiające do Polski w pierwszej kolejności wymaga opłacenia akcyzy. Wysokość podatku zależy od wartości pojazdu i pojemności silnika (3,1 proc. do 2000 cm3, 18,6 proc. powyżej 2000 cm3). Jak zarejestrować samochód z zagranicy w bazie urzędu celnego? Można to zrobić składając druk papierowy lub w wersji elektronicznej. Samo złożenie wniosku to jednak dopiero początek. Rejestracja pojazdu z zagranicy wymaga dostarczenia potwierdzenia opłacenia podatku akcyzowego.

Zakup samochodu z zagranicy i wartość wpisana na umowie nie mają znaczenia dla akcyzy. Wysokość podatku jest wyliczana na podstawie roczników ze średnimi wycenami aut.





Zakup samochodu z zagranicy: bez akcyzy nie ma rejestracji

Rejestracja samochodu z zagranicy nie jest możliwa bez opłacenia akcyzy. Urzędnik w wydziale komunikacji nie przyjmie wniosku kierowcy. W przypadku podatku celnego kluczowe są jeszcze dwa pojęcia: termin i osoba wpłacająca. Akcyzę może zapłacić tylko ta osoba, która zrealizowała zakup samochodu z zagranicy - importer. Jeżeli auto z zagranicy kupił handlarz, to on musi wnieść opłatę. Poza tym rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymaga, aby akcyza została opłacona w terminie 30 dni od przywiezienia pojazdu do kraju. Przekroczenie terminu oznacza naliczenie chociażby odsetek karnych.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy: ile czasu ma kupujący?

Przepisy obowiązujące w Polsce nie pozostawiają żadnych złudzeń, rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy powinna się odbyć maksymalnie po 30 dniach od przekroczenia granicy przez samochód. Termin ten jest kluczowy nie tylko dla importerów prywatnych. Jeszcze ważniejszy jest gdy w grę wchodzi rejestracja samochodu z zagranicy kupionego w komisie. Czemu? Bo 30 dni to termin obowiązujący importera i kupującego.

Rejestracja samochodu z zagranicy kupionego w komisie i sprowadzonego np. 28 dni wcześniej oznacza, że nabywcy zostały tylko 2 dni na zgłoszenie zakupu w urzędzie.

Jak zarejestrować samochód z zagranicy? Szybko, bo jak nie...

Rejestracja samochodu z zagranicy od zawsze jest obwarowana terminem 30-dniowym. Czemu kiedyś kierowcy go nie respektowali? Bo urzędnicy tak właściwie niewiele mogli zrobić po jego przekroczeniu. Zapis był martwy. Sytuacja zmieniła się 1 stycznia 2020 roku. To wtedy wprowadzone zostały kary. Rejestracja pojazdów z zagranicy po 30-dniowym terminie oznacza opłatę o wysokości od 200 do 1000 złotych. Jednostkowo decyzję w sprawie kary podejmuje starosta.

Rejestracja pojazdu z zagranicy po 30 dniach nie będzie oznaczać kary przede wszystkim w przypadku, w którym kierowca wykaże przyczynę niezależną - np. nie mógł dotrzeć do wydziału komunikacji, bo zachorował lub trafił do szpitala.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy to niezbyt przesadnie długa lista. Bardzo ważne jest jednak to, aby pamiętać np. o tłumaczeniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu czy dowodu rejestracyjnego.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy to: