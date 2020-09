Sprzedaż samochodu za granicę: wyrejestrowanie to konieczność?

Sprzedaż samochodu za granicę - wyrejestrowanie i dokumenty

Spora ilość naszych wschodnich sąsiadów właśnie w Polsce poszukuje nowego pojazdu. Nasz system prawny nie jest jednak do końca przygotowany na taki scenariusz. Bo choć właściwe przepisy pozwalające na wywóz pojazdu funkcjonują, są raczej mało intuicyjne czy przejrzyste. Przykład? Wyrejestrowując samochód sprzedany za granicę prowadzący musi przedstawić wniosek, dokument tożsamości, ale również dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i potwierdzający jego zarejestrowanie poza Polską. Co ważne, wszystkie załączniki przygotowane w języku innym niż polski wymagają tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Sprzedaż samochodu za granicę: wyrejestrowanie mogłoby być łatwiejsze…

Czemu polskie przepisy nie są intuicyjne? Żeby to zrozumieć wystarczy przeanalizować chociażby casus niemiecki czy holenderski. Tam pojazd należy wykreślić z ewidencji jeszcze przed sprzedażą. Dzięki temu w momencie zakupu kierowca może nabyć próbne tablice rejestracyjne i po przywiezieniu auta do swojego kraju, niezwłocznie rozpocząć procedurę rejestracji. Bardzo ważne jest to, że później faktu rejestracji np. w Polsce nie musi udowadniać w kraju, z którego samochód został importowany.





Samo wydanie decyzji o wyrejestrowaniu samochodu sprzedanego za granicę jest tanie. Kosztuje 10 złotych. Urzędnicy mają aż 30 dni na załatwienie sprawy - od momentu złożenia wniosku.