Brak OC: regres oznacza dla kierowcy... problemy!

Brak OC: regres sprawi, że sprawca może zapłacić za szkodę... z własnej kieszeni. Kiedy i na jakiej zasadzie działa regres?

Brak OC? Regres może być bardzo drogi!

Mimo wysokiego poziomu świadomości, pracownicy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nadal mają ręce pełne pracy. Powód? Każdego roku nie brakuje kierowców, którzy zapomnieli wykupić polisy OC dla swojego auta. Skutek? W pierwszej kolejności prowadzący naraża się na karę. To jednak nie wyczerpuje jego finansowej odpowiedzialności - bo gdy stanie się sprawcą wypadku, będzie musiał też pokryć wszystkie wydatki związane z usunięciem szkody.

UFG wypaca odszkodowanie, kierowca zwraca każdą złotówkę

Podstawą do dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku bez wykupionej polisy OC jest tzw. regres. Polega to na tym, że poszkodowani składają wniosek o wypłatę należnych im świadczeń do UFG i fundusz środki te wypłaca. Następnie zgłasza się do sprawcy wypadku z prośbą o zwrot całej zapłaconej poszkodowanym kwoty wraz z ustawowymi odsetkami. Dłużnik otrzymuje termin spłaty (na ogół wynosi on 30 dni) - po jego minięciu wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.

Kiedy jeszcze działa regres?

Oczywiście brak OC w pojeździe sprawcy to nie jedyny przypadek, w którym pojawia się pojęcie regresu. Bo zwrot wypłaconego odszkodowania może dotyczyć też pojazdów, które obowiązkowe ubezpieczenie posiadają. Stanie się tak w przypadku, w którym wypadek został spowodowany przez nietrzeźwego kierowcę lub umyślnie.

Kara za brak OC w 2021 roku

Pomijając fakt, że sprawca prowadzący auto bez OC zostanie zobligowany do zwrotu wypłaconego odszkodowania, otrzyma też karę za brak obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. Ile ona wynosi?

do 3 dni - 1120 zł,

od 4 do 14 dni - 2800 zł,

powyżej 14 dni - 5600 zł.

Warto wspomnieć o tym, że czasami sprawca i właściciel pojazdu mogą być dwiema różnymi osobami. W takim przypadku odpowiadają oni solidarnie przed UFG - solidarnie to znaczy, że fundusz ściągnie pieniądze z tej osoby, która okaże się bardziej wypłacalna, a nie po równo.