Czy komornik może zająć odszkodowanie? Niestety w części tak!

Przepisy dość precyzyjnie regulują kwestię zajęć komorniczych polis ubezpieczeniowych. W przypadku świadczeń wynikających z polis osobowych lub odszkodowań powiązanych z polisami majątkowymi, zajęciu nie może podlegać trzy czwarte zasądzonej kwoty. Od tej reguły są jednak wyjątki. Limit 75 proc. nie dotyczy np. sytuacji, w której egzekwowane są kwoty z tytułu zobowiązań alimentacyjnych czy zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń wynikających z tytułu braku opłacenia składki.

Zajęcie komornicze polisy ubezpieczeniowej - podstawa prawna:

Odpowiedź na pytanie "Czy komornik może zająć odszkodowanie?" wynika z rozporządzenia Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128).

Czasami bywa tak, że komornicy próbują zająć całe odszkodowanie. To jednak działanie bezprawne. Można je zablokować np. w banku - gdy pełna kwota odszkodowania zostaje zajęta. Na ogół wystarczy przesłać do banku pismo dokumentujące pochodzenie pieniędzy. Ewentualnie istnieje możliwość złożenia skargi na czynności komornika. Powód? Nadmierna egzekucja i załamanie przepisów art. 831 Kodeksu postępowania cywilnego.

Czy komornik może zająć odszkodowanie za śmierć?

Powyższa podstawa prawna sprawia, że odpowiedź na pytanie "Czy komornik może zająć odszkodowanie za śmierć?" jest pozytywna. Tak, ma prawo zająć środki, przy czym wysokość zajęcia zależy od rodzaju zadłużenia. Jeżeli nie są to alimenty lub zobowiązania wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, ma prawo odebrać uposażonemu 25 proc. kwoty.

Czy komornik może zająć odszkodowanie z OC?

Czy komornik może zająć odszkodowanie z OC? Tak i bardzo prawdopodobne, że tak właśnie postąpi. Szczególnie w sytuacji, w której informacja o postępowaniu komorniczym trafiła do banku, a środki zostaną wysłane na konto.

Ubezpieczenie na życie a zajęcie komornicze

Popularną formą są ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną. I choć pozwalają one gromadzić środki na przyszłość, też niestety mogą podlegać zajęciom komorniczym. Komornik ma bowiem prawo przeprowadzić egzekucję z innych praw majątkowych. Co to oznacza w praktyce? Wiąże się nie tyle z zajęciem odszkodowania, co rozwiązaniem polisy i uwolnieniem zgromadzonych na niej środków.

„Na szczęście dla dłużników, takie działania nie są częste. Przeszkodę stanowią m.in. opłaty likwidacyjne naliczane w przypadku polis inwestycyjnych” - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

