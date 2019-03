Brak badania technicznego a ubezpieczenie OC i AC

Wykonywanie corocznego badania technicznego w samochodach, posiadających więcej niż 5 lat, jest obowiązkiem każdego kierowcy. To jednak nie zmienia faktu, że w czasach rosnącego tempa życia może zdarzyć się taki scenariusz, w którym właściciel auta po prostu zapomni o jego terminie. Co to może oznaczać podczas stłuczki lub wypadku? Z punktu widzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC fakt ten nie rodzi większych problemów. Brak ważności badania technicznego nie został bowiem uznany przez ustawodawcę jako przypadek wyłączający odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej.

Sprawca zdarzenia drogowego, którego pojazd nie ma ważnego badania technicznego, nie musi się zatem przejmować kosztami napraw samochodów osób poszkodowanych. Dużo gorzej sytuacja może wyglądać w przypadku egzekwowania zapisów polisy AC. Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To oznacza mniej więcej tyle, że przepisy w jego przypadku są dużo mniej restrykcyjne i precyzyjne. Skutek? Obowiązują przede wszystkim te zasady, które zostaną ustalone z ubezpieczycielem podczas podpisywania umowy i które będą wpisane do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Brak badania technicznego to przeszkoda przy wypłacie z AC

W praktyce wiąże się to z tym, że znaczenie ważności przeglądu technicznego dla odpowiedzialności towarzystwa z tytułu polisy AC może się stać poważną przeszkodą i uniemożliwić wypłatę odszkodowania kierowcy. Stanie się tak jednak przede wszystkim w tych przypadkach, w których brak sprawności technicznej pojazdu miała lub mogła mieć wpływ na rodzaj zdarzenia. Przykład? Auto brało udział w kolizji lub wypadku drogowym dotyczącym np. najechania na tył samochodu poprzedzającego.

Brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC w przypadku auta bez ważnego badania technicznego nie jest jednak zasadą. Ubezpieczyciele nie zawsze i nie w każdym przypadku wyłączają swoją odpowiedzialność. Aby AC nadal obowiązywało, musi jednak wystąpić dość ważna przesłanka. Mianowicie niesprawność lub fakt braku ważności badania technicznego nie mogły mieć żadnego wpływu na zdarzenie. Kiedy zatem wypłata z Auto Casco w samochodzie bez przeglądu stanie się możliwa? Chociażby wtedy, gdy ktoś w nocy skradnie pojazd z parkingu przed blokiem lub silny wiatr przewróci na karoserię drzewo.

Badanie techniczne a ubezpieczenie AC - przykłady

Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia AC w przypadku braku ważności badania technicznego opracowane przez specjalistów Brandscope.pl:

PZU: AC nie obejmuje szkód powstałych podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli zgodnie z prawem pojazd musiał je posiadać, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście zdarzenia.

Warta: nie odpowiada za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody.

Ergo Hestia: nie odpowiada za szkody powstałe w czasie ruchu w pojazdach nieposiadających ważnego badania technicznego, wymaganego przez przepisy prawa polskiego, w dniu powstania szkody, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Aviva: nie ponosi odpowiedzialności albo wypłaca zmniejszone odszkodowanie, jeżeli w chwili wypadku pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych potwierdzonych wpisem w dowodzie rejestracyjnym, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Brak badania technicznego a wypłata z AC - podsumowanie

Wnioski? Przede wszystkim kierowca powinien pamiętać o terminie ważności badania technicznego i pilnować, aby na czas "przegląd" w stacji kontroli pojazdów został przeprowadzony. Na wypadek przegapienia terminu, podczas kupowania nowej polisy ubezpieczenia AC może dokładnie przeczytać ogólne warunku ubezpieczenia. Tylko w ten sposób pozna ostateczny zakres przysługującej mu ochrony i dowie się w jakich przypadkach może liczyć na pomoc firmy ubezpieczeniowej.