Zmiany w przeglądach 2022 r. Na co powinni być gotowi kierowcy?

Zmiany w przeglądach 2022 r. Diagnosta będzie... fotografem!

Zmiany w przeglądach chcą zapobiegać sytuacjom, w którym pojazd pojawia się na badaniu technicznym jedynie w formie... dokumentów. Diagnosta będzie musiał udowodnić obecność auta w warsztacie. W jaki sposób? Do raportu z badania konieczne będzie dorzucenie zdjęć samochodu - cztery z zewnątrz (przód, tył i dwie przekątne) oraz jednego z kabiny (tak żeby były widoczne zegary wraz z przebiegiem). Fotografie będą przechowywane w systemie przez 5 lat.

Zmiany w przeglądach 2022 r.: badanie emisji obowiązkowe!

Zmiany w przeglądach 2022 mają wymóc na diagnostach nieco dokładniejsze wykonywanie swoich obowiązków. Co to oznacza? Że np. badanie świateł czy emisji spalin będzie musiało stać się pełnowymiarowe. To ma zwiększyć możliwość wycofywania z dróg samochodów niesprawnych i zagrażających bezpieczeństwu oraz środowisku.

Zmiany w przeglądach 2022 r.: spóźnienie? To podwójna stawka

Nowe przepisy mają też niespodziankę dla kierowców, którzy nie dotrzymają terminu badania technicznego. Spóźnienie o więcej niż 30 dni sprawi, że właściciel pojazdu będzie musiał zapłacić za przegląd podwójną stawkę. To oznacza, że kontrola samochodu osobowego będzie kosztowała nie 98, a 196 złotych, a pojazdu wyposażonego w instalację LPG nie 161, a 322 złote.

Zmiany w przeglądach 2022 r.: badanie przed czasem. Co wtedy?

Zmiany w przeglądach 2022 oznaczają, że ustawodawca postanowił unormować kwestię wcześniej przeprowadzonego badania technicznego. Obecnie data kontroli jest przesuwana o rok od dnia, w którym auto pojawiło się w SKP. Po zmianie przepisów data będzie przedłużana o rok od dnia ważności poprzedniego badania. Warunek? Kierowca nie może pojawić się w stacji kontroli pojazdów wcześniej niż 30 dni przed upłynięciem ważności przeglądu technicznego.

Zmiany w przeglądach 2022 r.: od kiedy zmiany?

Tak naprawdę zmiany w przeglądach technicznych pojazdu w takim kształcie miały wejść w życie już w roku 2021. Niestety to się nie udało. Zostały zatem przełożone. Kiedy teraz powinny zacząć obowiązywać? W najnowszych zapowiedziach podawany jest termin 1 stycznia 2022 roku. Czy to już data ostateczna? To się pewnie jeszcze okaże...