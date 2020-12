Jak długo jest ważne zaświadczenie o przeglądzie technicznym?

Zaświadczenie z przeglądu technicznego. Po co jest wydawane?

Kierowca otrzyma zaświadczenie o przeglądzie technicznym pojazdu w przypadku, w którym w dowodzie rejestracyjnym auta skończyły się miejsca na pieczątki potwierdzające fakt wykonania badania. 4 grudnia roku zmieniły się jednak przepisy. Jakie nowości wprowadził pakiet deregulacyjny? Przede wszystkim nie zlikwidował zaświadczenia z przeglądu. Te były i będą wydawane. Zmienił jednak sposób postępowania kierowcy po otrzymaniu dokumentu.

Zaświadczenie o przeglądzie - stare przepisy:

Według przepisów, które obowiązywały do 4 grudnia 2020 roku kierowca w terminie 30 dni od wykonania badania powinien powiadomić starostę o tym, że skończyły się w dowodzie rejestracyjnym miejsca na pieczątki diagnosty. Skutek? To oznaczało wymianę dowodu rejestracyjnego. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zlikwidowała jednak ten obowiązek. Jako że dane dotyczące przeglądu i tak pojawiają się w bazie CEPiK, właściciel auta nie musi wymieniać dowodu rejestracyjnego - może to oczywiście zrobić, ale procedura ta przestała być obligatoryjna.





Ile jest ważne zaświadczenie o przeglądzie technicznym po zmianach?

Brak obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego po wyczerpaniu się miejsca na pieczątki z przeglądu technicznego nie jest jednak bezwarunkowy. Bo przepisy nałożyły na kierującego nowy obowiązek. Jaki? Musi przetrzymywać zaświadczenie o przeglądzie. Po co? W razie wyjazdu za granicę lub np. sprzedaży pojazdu. Obowiązek posiadania zaświadczenia z przeglądu ma wpływ na jeszcze jeden fakt. Z automatu wydłużony został termin jego ważności. Teraz będzie ono aktualne nie przez 30 dni, a rok od momentu wydania - czyli do czasu uzyskania kolejnego i bardziej aktualnego zaświadczenia.