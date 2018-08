Zakaz używania CB radia w Niemczech. Gdzie jeszcze korzystanie z CB radia jest nielegalne?

Niemcy w ubiegłym roku znowelizowali ustawę o ruchu drogowym, która zaostrzyła przepisy dotyczące zakazu korzystania z przenośnych elektronicznych urządzeń podczas jazdy. Urządzeniami o których mowa w ustawie to: smartfon, smartwatch, tablet, odtwarzacz mp3, netbook, dyktafon, discman. Dodatkowo zakaz obejmie jeszcze CB radio, który wbrew niezadowoleniu niemieckich kierowców obowiązywać będzie od 1 lipca 2020 roku. Za niezastosowanie się do przepisów grozić będzie mandat w wysokości od 100 do 200 Euro. Kierowcy, którzy spowodują wypadek w czasie posługiwania się CB radiem, stracą uprawnienie do kierowania pojazdami na miesiąc czasu.

Gdzie obecnie obowiązuje zakaz korzystania z CB radia?

Zakaz używania CB radia aktualnie obowiązuje również w innych państwach, do których należą Rumunia oraz Irlandia Północna. Natomiast w takich krajach jak: Chorwacja, Hiszpania, Rosja, Serbia, Słowenia, Bułgaria, Szwajcaria, Szwecja, Macedonia, Malta i Cypr wymagane jest specjalne zezwolenie do korzystania z CB radia. W Austrii natomiast z „CB” korzystać można, ale pod warunkiem, że jest dostosowane do tamtejszego rynku i nie jest radiem multifunkcyjnym, czyli działającym w różnych modulacjach (które to dostępne jest w Polsce). W przypadku niezastosowania się do nich, grozić może wysoki mandat, a nawet konfiskata naszego sprzętu. Dlatego lepiej jest jednak darować sobie posługiwanie się „CB” w tym kraju. Poza Austrią krajem, w którym lepiej powstrzymać się od używania CB radia, jest Ukraina. Co do przepisów to nikt do końca nie ma wiedzy odnośnie regulacji jego używania, ale Ukraińska Milicja oraz Straż graniczna chętnie to wykorzystują, co jest pretekstem do karania kierowców z innych krajów i wręczania im mandatów.

Czy w Polsce można używać CB radia?

W ramach przypomnienia w Polsce nie ma żadnych obostrzeń względem CB radia. Według przepisów nie wymagane jest posiadanie przy sobie żądnych deklaracji zgodności radia. Można z niego korzystać bez żadnych zezwoleń w paśmie 40 kanałów AM/FM. Kanałem najczęściej i powszechnie stosowanym do przekazywania informacji na drodze jest kanał 19. Natomiast za granicą polscy kierowcy korzystają z kanału 28.

Poruszając się samochodem, na którego pokładzie znajduje się CB radio, lepiej jest jednak zabrać ze sobą wszystkie dokumenty przekazane od producenta. Dokumenty o jakie może poprosić policja poza granicami Polski to np.: dokument homologacyjny naszego CB radia, czyli potwierdzający zgodność radia z przepisami europejskimi, lub też deklaracja zgodności urządzenia.