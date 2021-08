Tymczasowy dowód rejestracyjny a wyjazd za granicę. Czyli czy kierowca może się udać w podróż zagraniczną w sytuacji, w której ma miękki dowód?

Wyjazd za granicę a dokumenty pojazdu

Przed wyjazdem za granicę kierowca powinien w pierwszej kolejności przygotować pojazd. Musi on spełniać wymogi techniczne - tak, żeby nie uległ awarii i tak, żeby nie tworzył zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejnym krokiem jest spełnienie wymogów formalnych. Co to oznacza? Konieczną dokumentację. W Polsce można nie wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia wykupienia polisy OC. Za granicą policja nie ma jednak dostępu do bazy CEPiK. Dokumenty są zatem konieczne.

Tymczasowy dowód rejestracyjny a wyjazd za granicę: czy da się?

Przed wyjazdem za granicę kierowca powinien zatem przygotować polisę OC i dowód rejestracyjny pojazdu. To mus have! Czy da się wyjechać z tymczasowym dowodem rejestracyjnym - gdy niedługo przed wyjazdem kierowca zakupił pojazd i nie zdążył odebrać twardego? W teorii tak. To dokument wyraźnie potwierdzający tytuł prawny do pojazdu. Warto jednak pamiętać o tym, że zagraniczne służby dysponują wzorem twardego dowodu rejestracyjnego.

Tymczasowy dowód rejestracyjny za granicą. To dobry pomysł?

Co to oznacza? Może się okazać, że po przedstawieniu pozwolenia czasowego zagraniczny policjant dłużej będzie sprawdzał pojazd, ewentualnie piętrzył trudności. Powód? Może nie znać wzoru miękkiego dowodu rejestracyjnego. Nie będzie zatem wiedział czy dokument ma pełną homologację władz polskich i czy np. nie został podrobiony przez kierującego. Co zatem zrobić? Lepiej nie wyjeżdżać za granicę z tymczasowym dowodem rejestracyjnym, a jeżeli kierowca już musi wyjechać, powinien unikać sytuacji, w których będzie kontrolowany przez policję.

Podczas wyjazdu za granicę na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym bezwzględnie należy pamiętać o dacie jego ważności. Po jej przekroczeniu kierowca nie posiada ważnych dokumentów pojazdu.

Tymczasowy dowód rejestracyjny a wyjazd za granicę

Tymczasowy dowód rejestracyjny za granicą może przysporzyć kierowcy problemów. Gdyby policjant nie chciał uznać ważności dokumentu, dalsza podróż nie będzie możliwa. Powód? Samochód może trafić na lawecie na parking depozytowy do czasu wyjaśnienia sprawy. To na szczęście scenariusz maksymalnie pesymistyczny. Warto jednak wiedzieć o tym, że może się taka sytuacja zdarzyć.