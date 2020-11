Brexit: ubezpieczenie zdrowotne kierowców i pasażerów

1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania zostanie wyjęta spod zasad obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Co to oznacza? Szereg nowych zasad dla osób, które do UK podróżują prywatnie lub służbowo. Jak powinni przygotować się kierowcy zawodowi? Przede wszystkim muszą zadbać o właściwe udowodnienie swojego ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym razie mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe.

Brexit: podstawa to karta EKUZ

Czym jest karta EKUZ? To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dokument, który potwierdza że dana osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Jak działa EKUZ? Należy ponieść koszt opieki za granicą, a następnie wnosić o zwrot kosztów po powrocie do kraju. Jak zdobyć kartę EKUZ? Tą wydają oddziały NFZ w całym kraju. Ile ma ważności karta EKUZ? W przypadku kierowców transportu międzynarodowego będą to 3 lata.





Brexit: czy warto wykupić ubezpieczenie podróżne?

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii mocno podkreślają, że podczas podróży do UK po brexicie (tj. od 1 stycznia 2021 roku), kierowcy - w tym zawodowi - powinni pomyśleć o wykupieniu polisy podróżnej. Czemu to dobry pomysł pomimo posiadania ze sobą karty EKUZ? Bo ta nie obejmuje wszystkich kosztów medycznych. Dodatkowa polisa stanie się zatem zabezpieczeniem dla kierowcy. Poza tym w przypadku ubezpieczenia istnieje możliwość rozliczenia bezgotówkowego - instytucja udzielająca pomocy medycznej nie będzie oczekiwać od kierowcy płatności na miejscu.