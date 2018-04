Policja podsumowała święta wielkanocne

Tegoroczna aura nie sprzyjała kierowcom. W wielu regionach Polski padał deszcz oraz deszcz ze śniegiem co sprawiło, że warunki na drogach były bardzo trudne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych

Od piątku do poniedziałku policja prowadziła ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne "Wielkanoc 2018", których celem było zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością w ruchu drogowym. Podczas prowadzonych działań w całym kraju doszło do 238 wypadków, tj. mniej o 54 w stosunku do ubiegłorocznego okresu świątecznego. Śmierć poniosły 23 osoby, czyli o 12 ofiar mniej niż w roku 2017, natomiast ranne zostały 303 osoby - o 76 osób mniej niż przed rokiem. Najtragiczniejsza w skutkach była sobota, w trakcie której w 58 wypadkach zginęło 7 osób, a 83 zostały ranne.

reklama reklama

Policja zaznacza, że nadmierna prędkość oraz nieprawidłowe wyprzedzanie to wciąż główne przyczyny wypadków na polskich drogach. Policjanci mimo licznych apeli wykryli aż 1151 kierujących będących pod działaniem alkoholu.

Źródło: Policja