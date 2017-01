Lego Batman - możesz kupić sobie filmowy Batmobil!

10 lutego 2017 wchodzi do kin wyczekiwana produkcja „LEGO® Batman: Film”, zrealizowana przez Warner Bros. Pictures i LEGO System A/S. Małych i większych fanów Batmana czekają nowe emocjonujące przygody, które będą mogli przeżywać nie tylko na dużym ekranie, ale także we własnych domach, dzięki inspirowanej filmem nowej serii LEGO® Batman: Film, już dostępnej na rynku. Wybierając spośród 13 zestawów każdy, bez względu na wiek, będzie mógł stać się superbohaterem. Dla miłośników motoryzacji szczególnie atrakcyjne będą cztery zestawy z pojazdami - równie fantastycznymi, co opowieści o legendarnym człowieku nietoperzu.

Zestawy LEGO Batman: Film są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-14 lat. Spośród nich aż cztery to pojazdy wyposażone w niezwykłe funkcje. Mali budowniczowie będą mogli własnymi rękoma stworzyć:

reklama reklama

Zobacz też: Co robią polskie miasta by być bardziej eko?

Lego Batman - możesz kupić sobie filmowy Batmobil! Autor: LEGO

• Batmobil wyposażony w kokpit na dwie minifigurki ze zdejmowanym dachem, duże wielokierunkowe koła z gumowymi oponami, dwa miotacze klocków i ruchome skrzydła nietoperza. Koła można ustawić na jeden z trzech trybów jazdy - wyścigowy, monster truck lub równoległego parkowania.

Zobacz też: Technologia, którą wykorzystuje Audi do konstrukcji pojazdów autonomicznych

Lego - Lowrider Jockera Autor: LEGO

• Lowrider Jokera z kabiną z miejscem na dwie minifigurki, radiem, hydraulicznym zawieszeniem oraz otwieranym bagażnikiem z dwoma ukrytymi działkami sprężynowymi i miejscem na bagaże. Pojazd posiada także takie detale jak uchwyty, których może się trzymać Harley Quinn, złotą dekorację w kształcie kury na masce i klakson. Dwa ukryte działka sprężynowe można aktywować, naciskając specjalny przycisk ukryty w kabinie.

• Wyścigówkę Człowieka-Zagadki wyposażono w dwie rury wydechowe, składane działka sprężynowe, ukryty przedni schowek na pistolety, otwarty kokpit z miejscem na minifigurkę, lusterka boczne, przezroczyste światła przednie i sygnalizacyjne. Wystarczy lekko nacisnąć na rury wydechowe, aby podnieść silnik i wystrzelić z ukrytego działka sprężynowego.

Zobacz też: iMoto, czyli co to jest wirtualny garaż?

Lego - pojazd Killer Croca Autor: LEGO

• Pojazd Killer Croca, który ma kabinę dla kierowcy z miejscem na minifigurkę, ogromne koła i gumowe opony, zawieszenie, dwie bomby w skrzyniach i przezroczyste światła.

Oprócz niesamowitych pojazdów dzieci ucieszą zawarte w zestawach minifigurki przedstawiające filmowych bohaterów, m.in. Batmana™, Jokera™, Robin™, Batgirl™, Kobietę-Kot™, Pingwina™ czy Poison Ivy™. Dzięki nim możliwe będzie wcielanie się w ulubione postacie, odgrywanie scenek z filmu, a przede wszystkim wymyślanie swoich własnych przygód. Seria LEGO Batman: Film to także mnóstwo kolorowych elementów, które rozpalą dziecięcą wyobraźnię. Można z nich wykreować dowolną część fantastycznego świat Batmana: niezwykłe budowle, a nawet całe fragmenty miast: elektrownię z funkcją wybuchania, jaskinię Batmana, która zawiera podnoszone centrum kontroli z Batkomputerem w kształcie nietoperza i ulicę ze sklepem jubilerskim z diamentami. W zestawach mali superbohaterowie znajdą także mnóstwo akcesoriów, które urozmaicą zabawę np. fioletowy frak Jokera, motocykl Kobiety-Kot, trzy wymienne dłonie Clayface’a™ - dwie z szybkimi miotaczami na sześć klocków i jedną z glinianym młotem, plecak z ruchomymi skrzydłami Kite Mana™, potworne pnącze Poison Ivy z ruchomymi elementami i wiele innych.

Źródło: Materiały prasowe LEGO