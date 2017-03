Czy w Polsce stawki OC będą zależne od stylu jazdy?

O Usage-Based Insurance, czyli telematyce w ubezpieczeniach mówi się w Polsce od co najmniej dwóch lat. Pierwsze wdrożenia już zostały zakomunikowane, jednak to wciąż jeszcze nie to, z czym mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech.

Polisy komunikacyjne uzależnione od stylu jazdy kierowców zaczynają spędzać sen z powiek ubezpieczycieli. Powód jest jasny. Trzeba je wprowadzić do oferty. I o tym wiedzą wszyscy, bo nie ma od tego trendu już odwrotu. Znacznie trudniej jest to zrobić. Nie wszystko bowiem da się zaadoptować z Zachodu, wiele trzeba przystosować do warunków lokalnych i wziąć pod uwagę takie chociażby zmienne jak warunki atmosferyczne, sytuację na drodze, umięjętności kierowców, a także wyposażone w coraz lepszą technologię auta.

Do tego należy dodać cały wątek związany z analizowaniem danych, czyli Big Data w ubezpieczeniach. Na końcu wybrać dostawcę telematycznego i obronić model biznesowy. Tyle w teorii. Praktyka pokazuje, że wiele jeszcze w tym łańcuszku brakuje.

O tym, czego brakuje i jak skutecznie wdrażać ubezpieczenia oparte o pay as you drive, będzie można dowiedzieć się na trzeciej już edycji konferencji Connected Insurance, w tym roku odbywającej się pod hasłem InsurTech Summit (http://clcg.pl/insurtech-summit).

Zaproszeni eksperci podzielą się swoim doświadczeniem zarówno już z polskiego podwórka, jak i opowiedzą o tym, jak to się robi na świecie. Zostaną przybliżone i szeroko omówione bariery związane z wdrażaniem UBI, a także pokazane kilka przykładów wskazujących na to, że z coraz większą ciekawością przyglądają się segmentowi ubezpieczeń komunikacyjnych sami producenci samochodów. Czy polisy oparte o PAYD będą spakietowane razem z nowymi autami? Przykład Tesli wskazuje na to, że wszystko jest możliwe.

Ta rewolucja technologiczna w ubezpieczeniach komunikacyjnych, to także szansa na zaistnienie na nim podmiotów, które jeszcze kilka lat temu nawet nie spoglądały w kierunku rynku ubezpieczeń. To cały szereg firm technologicznych, począwszy od dostarczających hardware (urządzenia telematyczne), poprzez dostawców software (aplikacje), analizę danych (Big Data) aż na firmach okołomotoryzacyjnych kończąc (stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, sklepy motoryzacyjne, a nawet hotele czy restauracje). O szansach oraz perspektywach na biznes związany z nowym rynkiem opowie Paweł Kacperek z Connected Life Consulting.

InsurTech Summit to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone w całości Usage-Based Insurance. Pojawią się na nim zarówno przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, jak i telekomunikacyjnych czy technologicznych. Nie zabraknie również reprezentantów branży motoryzacyjnej i flotowej.

Wydarzenie odbędzie się już 20 kwietnia w Warszawie. Rejestracja: http://clcg.pl/insurtech-summit