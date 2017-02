Zakaz wjazdu do centrów miast dla silników Diesla od 2025 r.

Decyzja o wprowadzeniu zakazu poruszania się pojazdów napędzanych dieslem po centrach Paryża, Madrytu, Aten i Meksyku związana jest z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu. Podobna sytuacja ma miejsce w Polsce, gdzie w ostatnich miesiącach regularnie ogłaszane są alarmy smogowe. Problem ten dotyczy m.in. największego polskiego miasta, czyli Warszawy, w której zanieczyszczenie powietrza przekracza przyjęte normy nawet trzykrotnie.

Skąd ten smog?

Zdaniem Krystyny Barańskiej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, zjawisko wysokich stężeń pyłu występuje głównie zimą i ma związek z pyłem uwalnianym do atmosfery z domów ogrzewanych indywidualnie, które opalane są niskiej jakości paliwami stałymi (węglem lub drewnem) i nierzadko śmieciami. Jednak, ze względu na bardzo duże natężenie ruchu w stolicy, również komunikacja samochodowa ma swój znaczący wkład w stężeniu pyłu i tlenków azotu.

– Według szacunków WIOŚ w Warszawie, średnio 80 proc. pyłu powodowanego przez komunikację samochodową w stolicy stanowi tzw. pylenie wtórne, czyli pył podrywany z nawierzchni dróg przez ruch samochodowy. Pozostałe kilkanaście procent to pył ,,z rury'' związany ze spalaniem paliwa oraz, kilka procent, pył powstający w wyniku ścierania opon i klocków hamulcowych. Jak się okazuje, rodzaj paliwa zasilającego pojazd może przyczynić się do zmniejszenia stężeń pyłu powodowanego przez komunikację samochodową. – Każdy pojazd, niezależnie od paliwa i silnika, będzie powodował pylenie wtórne oraz ścieranie opon i klocków hamulcowych, jednak wyeliminowanie silników diesla na rzecz gazu w pewnym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia stężeń pyłu powodowanego przez komunikację samochodową – dodaje Krystyna Barańska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Warto wspomnieć także, że zgodnie z publikacją „Autogas in Europe, the Sustainable Alternative” wydaną przez Europejską Organizację Gazu Płynnego (AEGPL), jeden pojazd zasilany olejem napędowym emituje taką samą ilość NOx co ponad 20 pojazdów na gaz. Co więcej, emisja cząstek stałych przez samochody na LPG w cyklu miejskim jest poniżej minimalnego, mierzalnego poziomu.[1] – LPG stanowi mieszankę propanu i butanu, czyli czystych chemicznie gazów o prostej molekularnie budowie, które nie zawierają żadnych domieszek. W przeciwieństwie do benzyny czy diesla, autogaz nie emituje cząstek stałych do atmosfery, będących w istocie głównym składnikiem smogu. Co więcej, LPG w znacznie mniejszym stopniu wydziela inne toksyczne substancje, takie jak np. CO czy NOx – mówi Tomasz Cybulko, dyrektor Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy AC S.A., producenta systemów autogaz marki STAG.