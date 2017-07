Część wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu trasy S7 została oddana do użytku

Prawie miesiąc wcześniej niż przewidywano zakończyła się budowa odcinka S7 od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie wraz z najdłuższym w Małopolsce ponad 700 metrowym mostem na Wiśle. GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkowanie z nadzoru budowlanego dzięki czemu dopuszczenie do ruchu pojazdów tego ważnego i oczekiwanego wschodniego obejścia miasta możliwe było 29 czerwca 2017 r. Oddany do ruchu odcinek od węzła Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta jest jednocześnie fragmentem bardzo ważnej dla ruchu tranzytowego drogi ekspresowej S7, która po wybudowaniu wszystkich odcinków przyczyni się do lepszego skomunikowania północy z południem kraju.

Odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta ( poprzednie nazwy robocze w. Rybitwy – w. Igołomska) jest kontynuacją istniejącego już odcinka S7 od węzła Bieżanów na A4 do ul. Christo Botewa , przebiegającego na terenie Krakowa. W efekcie wybudowanie drogi ekspresowej do ul. Igołomskiej (to jednocześnie droga krajowa nr 79) powstała wschodnia obwodnica Krakowa. Dzięki temu zmniejszy się oddziaływanie ruchu na centrum miasta oraz dzielnice Podgórze i Nowa Huta. Połączone zostały wszystkie wyloty dróg krajowych z miasta : nr 94, nr 79, nr 44 i nr 7 (Zakopianka), co umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego z równoleżnikowego ciągu ulic Krakowa na nową drogę ekspresową i istniejącą obwodnicę A4. Wzrośnie bezpieczeństwo i komfort jazdy, skróci się czas przejazdu i upłynni ruch tranzytowy.

Inwestycja ta objęła nie tylko budowę ok. 4,5 km odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej, po trzy pasy w każdym kierunku, ale także dwóch równoległych mostów na Wiśle o długości ok. 706,0 m jeden i 695,70 m drugi. Konstrukcję nośną przęseł nurtowych mostów o rozpiętości 200 m każde, stanowi ustrój podwieszony wantowy z czterema pylonami (po dwa dla każdej jezdni) o wys. 63,0 m.

Wybudowano także 12 innych obiektów inżynierskich (mostów i wiaduktów). Przebudowano drogę krajową nr 79 (ul. Igołomska) z jednojezdniowej na dwujezdniową, na odcinku 1.55 km. Przebudowa Igołomskiej objęła odcinek od ul. Ptaszyckiego do ul. Giedroycia, a ul. Ujastek od ul. Ptaszyckiego do kopca Wandy. Wybudowano dwa dwupoziomowe węzły drogowe: węzeł Przewóz (robocza nazwa węzła stosowana w trakcie budowy Rybitwy) i węzeł Kraków Nowa Huta (robocza nazwa Igołomska).

W ramach inwestycji przebudowano istniejącą linię tramwajową, sieci wodociągową, gazową, teletechniczną energetyczną i ciepłowniczą. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, ekrany dźwiękochłonne o dł.ok.4,6 km, posadzono zieleń izolacyjną.

Wykonawcą inwestycji była firma Strabag . Realizacja kontraktu rozpoczęła się 22.07.2014 r. i miała trwać 36 miesięcy bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Trwała prawie miesiąc krócej. Kosztowała prawie 528 mln 899 tys. zł brutto.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Fundusz Spójności.

