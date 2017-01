Najnowszy Ford Edge robi wrażenie. Zwłaszcza w efektownie wyglądającej specyfikacji Sport z 20 calowymi obręczami kół. I choć nowy Ford Edge nie jest samochodem najdłuższym w klasie, to jednak sprawia wrażenie bardzo dużego. Wszystko za sprawą sporej szerokości nadwozia. Jak pisaliśmy w relacji z pierwszych jazd Fordem Edge: „Auto ma długość 480,8 cm, co oznacza że jest dłuższe od siedmioosobowej Kii Sorento o 2,8 cm, od Volkswagena Tuarega o 0,7 cm, ale krótsze od BMW X5 o 7,8 cm. Jednak to nie długość sylwetki robi w przypadku Edge największe wrażenie, a szerokość która wynosi aż 192,8 cm. Dla porównania BMW X5 jest węższe o 4,3 cm, Sorento o 9,1 cm, a Touareg o 4,1 cm. Prześwit w Fordzie Edge ma wysokości 19,3 cm.”

Test Ford Edge Sport 2.0 TDCi Twin-Turbo 210 KM Autor: Tomasz Korniejew

Podczas użytkowania pojazdu w czasie niezbyt sprzyjającej aury, nadwozie nowego Forda uwidoczniło swoją niewątpliwą zaletę. Otóż, producent wyeliminował problem, jaki często powstaje podczas użytkowania SUV-ów w czasie niepogody – brudzenie nogawek spodni o mokre progi podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. W Edge zastosowano drzwi z długimi „fartuchami” osłaniającymi progi podczas jazdy. Tym samym po otwarciu drzwi, część która najczęściej styka się z naszą odzieżą pozostaje czysta. Nie jest to rozwiązanie nowatorskie ani niespotykane nigdzie indziej, niemniej warte odnotowania.

Ford Edge Sport 2.0 TDCi Twin-Turbo 210 KM - wnętrze

Przedział pasażerski Edge jest przestronny. Fotele przednie są obszerne i bardzo wygodne, w wersji Sport wyposażone w duży zakres regulacji. Przestrzeni ani komfortu nie brakuje także w tylnej części kabiny. W drugim rzędzie mogą wygodnie usiąść trzy dorosłe osoby.

Od wersji Titanium w miejscu „zegarów” montowany jest standardowo wyświetlacz o przekątnej 10,1 cali. Standardowym wyposażeniem od poziomu Titanium jest także kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 8 cali systemu pokładowego SYNC 3.

Trzeba przyznać, że trzecia wersja środowiska SYNC działa dużo sprawniej od dwóch poprzednich, niemniej wciąż programiści Forda mają pole do popisu w kwestii poprawy szybkości działania i usability. A sam ekran mógłby sprawniej reagować na dotyk.

Test Ford Edge Sport 2.0 TDCi Twin-Turbo 210 KM Autor: Tomasz Korniejew

Materiały użyte do wykończenia wnętrza są wysokiej jakości, ale mierząc europejskimi standardami dokładność spasowania niektórych elementów mogłaby być wyższa.

To, na co z pewnością nie będą narzekać nawet najwięksi malkontenci to wielkość bagażnika. Pasażerowie Edge mają do dyspozycji przedział bagażowy o objętości 602 l licząc do półki oraz 800 l licząc do dachu. Wygodny załadunek ułatwiają elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika, które można także otwierać bezdotykowo, gestem stopy, gdy mamy zajęte ręce (standard od wersji Titanium).

Ford Edge Sport 2.0 TDCi Twin-Turbo 210 KM - napęd/układ jezdny

Do redakcyjnej recenzji trafił Ford Edge napędzany przez silnik wysokoprężny Twin-Turbo o pojemności 2 l, który rozwija moc maksymalną 210 KM przy 3750 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 450 Nm w zakresie od 2000 do 2500 obr./min. Auto zostało wyposażone w napęd na obie osie oraz automatyczną, sześciobiegową przekładnię.

Ważący sporo, bo aż 1949 kg samochód, według danych producenta rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 9,4 s i może pojechać z maksymalną prędkością 211 km/h.

Spoglądając w dane producenta dotyczące dynamiki i zasiadając za kierownicą Edge łatwo zgadnąć, co było priorytetem podczas prac nad układem jezdnym. Był nim komfort.

Test Ford Edge Sport 2.0 TDCi Twin-Turbo 210 KM Autor: Tomasz Korniejew

Wygodę prowadzenia nowego Forda doceni każdy kierowca. Dobrze wyciszona jednostka napędowa nabiera werwy od około 2 tys. obr./min. i choć w wyższych partiach obrotów auto robi się wyraźnie żwawsze, to jednak charakterystyka układu jezdnego kompletnie do dynamicznej jazdy nie prowokuje.

Automatyczna przekładania bez szarpnięć zmienia poszczególne przełożenia, ale wykazuje zwłokę w reakcji na funkcję kick down. Zawieszenie bardzo sprawnie pochłania nierówności nawierzchni przenosząc do przedziału pasażerskiego zakłócające komfort wstrząsy w bardzo ograniczonym stopniu.

Jednak Edge w wersji Sport nie jest pozbawiony „pazura”. Na liście wyposażenia standardowego tej wersji Forda znajduje się sportowe (czyli nieco utwardzone) zawieszenie. Ma to swoje odzwierciedlenie w zachowaniu pojazdu podczas jazdy po zakrętach, gdy naprawdę trudno jest wyprowadzić tego prawie dwutonowego kolosa z równowagi. Wielu kierowcom przypadnie też do gustu precyzyjny układ kierowniczy.

