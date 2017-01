Jak zachować się na drodze wobec piaskarko-solarki?

Niskie temperatury i opady śniegu powodują, że na ulicach często pojawiają się odśnieżarki i posypywarki. Chociaż nie są pojazdami uprzywilejowanymi, zachowanie pewnych środków ostrożności przez innych uczestników ruchu może ułatwić i usprawnić ich pracę. Po pierwsze należy utrzymać odpowiedni dystans od takiego pojazdu, radzą trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Pojazdy wykonujące prace porządkowe na drodze mogą niespodziewanie zatrzymywać się lub wykonywać nietypowe manewry, które umożliwią skuteczne usunięcie śniegu z ulicy. Z tego powodu należy zachować odpowiednią odległość od takiego pojazdu, aby mieć czas na reakcję. Jeżeli poruszamy się za odśnieżarką na wąskiej ulicy, najlepiej jej nie wyprzedzać i spokojnie poczekać. Zwykle kierowca po zakończeniu kolejnego etapu prac umożliwia przejazd zablokowanym za nim samochodom – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Odśnieżarki czy posypywarki wysyłają żółte sygnały błyskowe, co umożliwia ich szybką identyfikację na drodze. Wiele prac wykonywanych jest na ulicach w nocy i godzinach porannych, ale w przypadku długotrwałych opadów śniegu pojazdy pracują także w ciągu dnia. W przypadku posypywarek zachowanie odpowiedniego dystansu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa. Sól czy piasek są rozrzucane na odległość od 4 do 12 metrów i mogą powodować mikro uszkodzenia na karoserii pojazdów – ostrzegają trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

