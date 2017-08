Czy można dostać mandat za chłodzenie wnętrza auta na postoju?

Zgodnie z polskim prawem używanie samochodu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z emisją spalin lub nadmiernym hałasem jest zagrożone grzywną w drodze mandatu karnego do 300 zł. Zatem, czy za pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zbudowanym również grozi grzywna?

Podczas upalnego lata temperatura w zamkniętym samochodzie może osiągnąć 50° Celsjusza, a po dłuższym czasie nawet 60°C. Kierowcy, aby schłodzić wnętrze przed podróżą najczęściej włączają klimatyzację, zamykają obieg i pozostawiają samochód na kilka minut. Takie zachowanie jest zabronione. Kierowca może zostać ukarany za nie grzywną.

Po pierwsze zabrania się kierującym pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym dłużej niż 1 minutę, a po drugie używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem. Pierwsze zachowanie jest zagrożone grzywną w drodze mandatu karnego do 100zł, a drugie do 300zł (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w zw. z art. 97 Kodeksu wykroczeń).

Przy okazji omawiania problemu, należy zwrócić szczególną uwagę na słowo „postój”. Zgodnie z art. 2 pkt 30 kodeksu drogowego postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę, czyli kierowca nie dostanie mandatu, jeżeli zmieści się w sześćdziesięciu sekundach.

Podsumowując, aby uniknąć 100 zł grzywny nie należy pozostawiać włączonego silnika w terenie zabudowanym dłużej niż 1 minutę podczas postoju. Natomiast za używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem, nawet na terenie prywatnym, taryfikator przewiduje grzywnę do 300 zł. Nadmierność emisji spalin lub hałasu zależy od każdorazowej oceny policjanta. Warto pamiętać, że przy wykroczeniach policjant może zastosować naganę zamiast grzywny, dlatego dobre usprawiedliwienie może uchronić kierowcę od mandatu.