Nieprawidłowy adres w prawie jazdy. Czy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Od 1 marca 2015 roku z nowo wyrabianych dowodów osobistych zniknął adres zameldowania, kolor oczu, wzrost i skan podpisu. Taka modyfikacja ułatwiła załatwianie spraw w urzędzie i ograniczyła zbędny formalizm.

Niestety, adres (zgodnie z obowiązującymi przepisami) nadal musi się znajdować w dokumencie potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.

W związku z tym, czy istnieją konsekwencje dla kierowcy, w przypadku gdy adres na prawie jazdy jest inny niż w starym dowodzie osobistym?

Otóż, w pierwszej kolejności należy rozróżnić adres zamieszkania od adresu zameldowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami) na dokumencie prawa jazdy powinien być zanotowany adres zamieszkania, w tym nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy.

Z kolei stare dowody osobiste zawierają adres zameldowania. Są to dwa różne adresy, których nie należy utożsamiać.

Można zatem przyjąć, że w dwóch dokumentach należących do tej samej osoby, w tym samym czasie, mogą pojawić się odmienne adresy. Czy rodzi to negatywne konsekwencje? Czy policjant może zatrzymać prawo jazdy? I czy jest to karane mandatem?

Posiadacze nowych dowodów osobistych, w których nie jest odnotowywany adres zamieszkania nie mają powodów do obaw. Kwestia niezgodności danych, z natury rzeczy, nie istnieje. Z kolei kierowcy legitymizujący się starszymi dowodami osobistymi, na których widnieje adres zameldowania też nie mają powodów do zmartwień. Przecież adres zameldowania może być inny niż adres zamieszkania.

A co w przypadku, gdy adres zanotowany na prawie jazdy nie zgadza się ze stanem faktycznym?

Może wystąpić sytuacja, w której adres w prawie jazdy jest niezgodny z adresem w centralnej ewidencji kierowców. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego, np. adresu zamieszkania, wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Jednak, za niedopełnienie tego obowiązku nie jest przewidziana grzywna. Co więcej policjant nie może w takim przypadku zatrzymać prawa jazdy, bowiem działa on na podstawie i w granicach prawa, a w obecnym stanie prawnym, tj. w art. 135 Kodeksu drogowego, nie jest dopuszczone zatrzymanie prawa jazdy za nieprawidłowy adres zamieszkania.

Podsumowując, w żadnym wypadku, z powodu nieprawidłowego adresu zamieszkania, prawo jazdy nie może zostać zatrzymane. Również kierowca nie może zostać ukarany mandatem. Co zatem może zrobić w takiej sytuacji stróż prawa? Może pouczyć kierowcę co do obowiązku zawiadomienia starosty o zmianie adresu zamieszkania.