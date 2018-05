Jakie wady i zalety ma leasing samochodu?

Leasing samochodu - zalety

Dawniej leasing był usługą wybieraną przede wszystkim przez firmy, ale obecnie nawet klienci indywidualni czerpią korzyści z takiego rozwiązania. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że nie każdy może liczyć na uzyskanie kredytu samochodowego, a ponadto wiąże się z tym wiele skomplikowanych procedur i cała masa formalności. Alternatywą dla kredytu jest właśnie leasing samochodu. Jedną z zalet takiej formy finansowania auta jest to, że leasing można stosunkowo łatwo otrzymać i nie trzeba przy tym posiadać dużego kapitału na start. Leasingodawcy nie stawiają tak wygórowanych wymogów swoim potencjalnym klientom. Cała procedura zawierania umów również jest znacznie mniej skomplikowana. Co więcej, leasing nie obniża tak bardzo zdolności kredytowej klienta jak kredyt samochodowy. Można liczyć na stałą i niezmienną wysokość rat leasingowych przez cały czas trwania umowy. Leasingobiorca płaci wyłącznie na użytkowanie auta. Nie musi on także martwić się sprzedażą czy nawet wykupieniem pojazdu w przyszłości.

Zaletą leasingu z pewnością jest także to, że w razie wypadku można liczyć na naprawdę auta przez leasingodawcę i często nawet na otrzymanie na czas naprawy pojazdu auta zastępczego. Koszt ubezpieczenia auta także leży po stronie leasingodawcy. Możliwe jest nawet wynegocjowanie pokrywania kosztów serwisowania i przeglądów przez firmę leasingową. Przedsiębiorcy z kolei mogą liczyć na korzyści podatkowe i często także na dostępność leasingu już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

reklama reklama

Leasing samochodu - wady

Z całą pewnością z leasingiem samochodowym wiąże się wiele korzyści, jednak rozwiązanie to ma również swoje wady. Niestety po zakończeniu umowy auto nie staje się własnością leasingobiorcy. Oczywiście jest możliwość wykupienia auta, ale zwykle jest to po prostu nieopłacalne finansowo. Ponadto nie jest możliwe dokonywanie modernizacji samochodu, a wszelkie opóźnienia w spłacie rat leasingowych wiążą się wieloma nieprzyjemnościami – może nawet dojść do zakończenia umowy przez leasingodawcę na bardzo niekorzystnych warunkach dla leasingobiorcy. W razie jakichkolwiek zmian w umowie trzeba liczyć się z wysokimi opłatami dodatkowymi, a w przypadku upadku firmy leasingowej także z utratą dotychczasowego wkładu finansowego.

Autor: Magdalena Gałczyńska / CLS Centrum Finansów