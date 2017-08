Czasowe zaprzestanie wykorzystywania środka trwałego

W myśl art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.

W świetle powyższego czasowy brak wykorzystania środków trwałych w przypadku kontynuowania prowadzenia działalności, w której środki te były wykorzystywane, nie powoduje utraty prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP. Jak wskazano wyżej, przesłanką powodującą niemożność dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych jest zaprzestanie działalności, w związku z którą nastąpi zaprzestanie używania tych składników. Należy przez to rozumieć całkowite zaniechanie danego rodzaju działalności, na skutek czego składniki majątkowe przestają być używane. Przejściowe zaprzestanie użytkowania danych środków trwałych nie uzasadnia zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W analizowanym stanie faktycznym Spółka nie zaprzestała działalności, w której hala produkcyjna była wykorzystywana, dalej jest jej właścicielem a zatem ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Spółka po zakończonym remoncie ponownie będzie wykorzystywała składnik majątku na potrzeby prowadzonej działalności.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, że treść art. 16C pkt 5 ustawy o PDOP wskazuje, że amortyzacji podatkowej nie podlega składnik majątku, który nie jest używany na skutek zaprzestania działalności, w której był on wykorzystywany. To zaś oznacza, że czasowy tylko brak wykorzystania danego środka trwałego w przypadku kontynuowania prowadzenia działalności, w której środek ten był wykorzystywany, nie powoduje utraty prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego środka. Warto tu zaznaczyć, że w ustawie o PDOP nie określono precyzyjnie, czy chodzi tu o działalność określoną rodzajowo, rozumianą wąsko, w której wykorzystywano dany środek trwały, czy też o działalność gospodarczą rozumianą jako taką. Użycie określenia "zaprzestanie działalności, w której te składniki były używane", oznacza, że chodzi o sytuację, w której zaprzestano działalności, w której dany składnik był używany, ale równocześnie podatnik kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej.