Właściciele m.in. motocykli i skuterów coraz częściej zamiast garaży decydują się na przechowywanie swoich niewielkich pojazdów w magazynach samoobsługowych (self storage). Z takich rozwiązań chętnie korzystają także posiadacze aut. Ci ostatni w magazynach przechowują m.in. części zamienne, narzędzia, dziecięce foteliki i zimowe opony. Czym są magazyny self storage i jakie rozwiązania dają zmotoryzowanym?

reklama reklama

Gdzie przechowywać skuter lub motocykl?

Wynajem lub kupno garażu to już nie jedyna opcja dla zmotoryzowanych. W Polsce coraz popularniejsze stają się magazyny samoobsługowe, które umożliwiają przechowywanie niewielkich pojazdów oraz części samochodowych. Moda na taką alternatywę do Polski przywędrowała z USA, gdzie od lat wykorzystuje się je w zastępstwie garaży m.in. dla skuterów.

Zobacz też: Rekompensata za zbyt późno wypłacone odszkodowanie?

W Polsce taki pomysł również trafia na podatny grunt. Powód? Coraz rzadziej decydujemy się na wynajem lub kupno garażu, zwłaszcza jeśli poruszamy się jednośladem. - Magazyn samoobsługowy może być alternatywą dla garażu, zwłaszcza jeśli nie potrzebujemy dużej powierzchni. Pomieszczenie tego typu może spełniać podobną funkcję - mówi Aleksandra Suwała, przedstawicielka magazynów Sejfboksy w Sosnowcu.

I rzeczywiście, self storage to nic innego jak zamykane na kłódkę komórki magazynowe o różnych wymiarach, do których dostęp ma jedynie ich użytkownik. Znaleźć je można najczęściej na obrzeżach dużych miast w specjalnych, przystosowanych do tego celu halach. Ich podstawową cechą jest to, że można z nich korzystać o dowolnej porze dnia i nocy, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. - Parkując w magazynie motocykl lub skuter mamy do niego nieograniczony dostęp, tak jak w przypadku garażu - mówi Aleksandra Suwała.

Przechowalnie są strzeżone

Jest jednak jeden element, który odróżnia tego typu magazyny od garaży. Przechowalnie są znacznie bezpieczniejsze. Hala, w której znajdują się boksy jest zwykle stale monitorowana. Całości pilnuje także ochrona. Dostęp do hali, w które znajduje się przechowalnia z motorem lub quadem możliwy jest jedynie po wprowadzeniu indywidualnego kodu. Z kolei sam boks może otworzyć wyłącznie osoba wynajmująca. - To tak jakbyśmy zostawili swój motocykl, opony lub bagażnik dachowy w metalowym sejfie, bez ryzyka, że ktoś nas nocą okradnie - mówi przedstawicielka Sejfboksów.

Co więcej, przechowując pojazd lub części samochodowe w magazynie samoobsługowym nie ma także ryzyka, że te zawilgną lub zardzewieją. - Zawartość boksu nie jest narażona na działanie czynników atmosferycznych i gryzoni. Pomieszczenie jest szczelne, panuje w nim stała temperatura i wilgotność powietrza, nie ma więc ryzyka pojawienia się rdzy czy namoknięcia materiałowych powierzchni - wylicza przedstawicielka Sejfboksów.

Zobacz też: Kiedy będą uruchomione warszawskie fotoradary?

Także dla quadów

W praktyce oznacza to, że można przechowywać w boksach praktycznie wszystko, co związane z motoryzacją. W przypadku właścicieli jednośladów są to najczęściej motocykle, motorowery, skutery, quady, a nawet sagway'e, skutery wodne oraz skutery śnieżne. Posiadacze samochodów najczęściej wykorzystują self storage do składowania wszystkiego, co nie mieści się już w bagażniku. - Standardowo boksy służą za przechowalnię opon zimowych, letnich i opon zapasowych, często umieszcza się w nich także nieużywane foteliki dziecięce, bagażniki dachowe oraz części zamienne do samochodów - wylicza Aleksandra Suwała.

W odróżnieniu od garażu rozmiar boksu można wybrać w zależności od potrzeb. Nie zawsze musi to być aż 10 metrowa przechowalnia, zwłaszcza jeśli chce się składować w niej np. tylko opony zimowe. - Opcji jest wiele. Zmotoryzowani mają do swojej dyspozycji zarówno niewielkie boksy mające od 1 m sześciennego do 2 m kw. w których można przechowywać np. części samochodowe, opony, środki służące do konserwacji samochodu, jak również nieco większe boksy, bo mające od 3 do 5 m kw. i mogące pomieścić już np. bagażnik rowerowy czy zdemontowane tylne fotele samochodowe. Z kolei boksy mające 10 m kw. najczęściej mogą pomieścić sporych rozmiarów Harley'a, kilka skuterów lub niewielką przyczepę, a także wszelkie akcesoria w tym kaski, ubrania i ochraniacze - mówi przedstawicielka Sejfboksów.

Zobacz też: Konsekwencje rozbicia leasingowanego samochodu

Ile kosztuje sejfboks?

Ceny wynajmu boksów, zwłaszcza jeśli, rozważa się boks na motocykl, porównywalne są z cenami najmu garaży. Boks mający 10 m kw., czyli powierzchnię jak garaż, to miesięczny wydatek rzędu 500 zł netto. Im mniejsza powierzchnia, tym cena najmu jest niższa. Za niewielką skrytkę, mającą 1 m sześcienny, która pomieści np. opony lub środki czystości zapłacić trzeba 50 zł netto miesięcznie. Opłata miesięczna zmienia się jednak w zależności od długości najmu. Im jest on dłuższy tym miesięczny koszt jest mniejszy. - Cenowo najem zbliżony jest do cen najmu garaży, z jedną tylko różnicą. W przeciwieństwie do garażu, przechowalnie są w pełni zabezpieczone zarówno przed potencjalnymi złodziejami, jak również przed czynnikami zewnętrznymi. Pod tym względem wynajem boksu jest bardziej opłacalny, zwłaszcza jeśli chcemy przechować cenniejsze pojazdy lub części samochodowe - mówi Aleksandra Suwała.

Znawcy rynku wskazują na jeszcze jeden plus tego typu rozwiązania. Magazyn można wynajmować sezonowo, w razie pojawienia się potrzeby. Z takiego rozwiązania korzystają np. właściciele skuterów i motocykli, którzy wyjeżdżają na wakacje i nie mają gdzie pozostawić swojego pojazdu. Sezonowo z przechowalni korzystają także rowerzyści, którzy w ten sposób składują rowery, ale także bagażniki rowerowe.

Decydując się na tego typu przechowywanie należy pamiętać jednak o kilku zasadach - podkreślają eksperci. - Pojazdy mogą znajdować się w boksach tylko z pustym bakiem, co ma zapobiec jakiemukolwiek zagrożeniu pożarowemu i zabrudzeniom. W przechowalniach nie można także składować materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, w tym kanistrów z benzyną czy olejem silnikowym - wylicza przedstawicielka Sejfboksów.

Jak przygotować motocykl do przechowywania?

Eksperci radzą także, aby decydując się na przechowanie motocykla w boksie, odpowiednio go przygotować do tego, zwłaszcza jeśli nie planujemy jeździć na nim w najbliższym czasie. - Upewnijmy się, że system chłodzący jest szczelny. Warto również napełnić opony, tak aby pojazd nie utracił stabilność stojąc przez wiele tygodni w boksie. Warto zadbać także o akumulator, ten może się rozładować, zwłaszcza po długim przechowywaniu motocykla. Baterie należy wyjąć i podpiąć do ładowarki, uchroni nas to przed całkowitym rozładowaniem. Warto także przed zostawieniem motocykla w boksie wyczyścić go i osuszyć. Motocykl w boksie może stać tylko ze spuszczonym bakiem - mówi Aleksandra Suwała

Warto wiedzieć, że przechowywanie jednośladu czy części samochodowych to tylko niektóre z zastosowań magazynów self-storage. Powszechnie w takich miejscach przechowuje się również m.in. meble, antyki, ubrania, książki, sprzęt sportowy, nieużywany sprzęt AGD oraz elektronikę, a także wyposażenie np. pokoju dziecięcego i cenne kolekcje.

Źródło: Materiały prasowe Sejfboksy