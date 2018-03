Czy można jeździć motocyklami po buspasach w Warszawie?

Zbliżająca się wiosna sprawia, że coraz większa liczba motocyklistów nie może się doczekać nadejścia cieplejszych dni. Ci z Warszawy zapewne zadają sobie teraz pytanie - czy można jeździć motocyklami po buspasach?

Odpowiedź brzmi: jeszcze nie. Wszystko wskazywało na to, że od marca bieżącego roku będzie można jeździć motocyklami po warszawskich buspasach, jednak wciąż czekamy na ostateczną decyzję władz miasta. Ubiegłoroczne badanie wykonane przez Politechnikę Warszawską jednoznacznie wskazało, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wpuszczenia jednośladów na buspasy. Także ZTM zgodził się na to rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że motocykliści nie będą wydłużać czasu przejazdów autobusów. Co więcej, wielu motocyklistów i tak jeździło po buspasach, np. na Trasie Łazienkowskiej, ponieważ było to znacznie bezpieczniejsze i bardziej komfortowe niż przeciskanie się przez stojące w korkach samochody.

reklama reklama

Ostatnie doniesienia głoszą, że władze Warszawy czekają jeszcze na pozytywną opinię wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji, by móc w końcu wpuścić motocyklistów na buspasy. Kiedy w takim razie jednoślady w końcu dostaną zielone światło? Wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Miasta, jednak jeszcze czekamy na odpowiedź. Warto dodać, że motocykliści mogą poruszać się po buspasach m.in. w Krakowie, Gdańsku i Łodzi.