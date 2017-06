Co się stanie z OC po śmierci kierowcy?

W obliczu śmierci członka rodziny, jego krewni zwykle nie zaprzątają sobie głowy takimi sprawami, jak ubezpieczenie samochodu. Dopiero po pewnym czasie od pogrzebu, wiele osób zaczyna zadawać sobie pytanie o dalsze losy obowiązkowej polisy OC i pojazdu zmarłej osoby. Jest to ważna kwestia, gdyż każdy zarejestrowany samochód lub motocykl, musi posiadać ubezpieczenie OC (nawet wtedy, gdy nie jest faktycznie użytkowany). Z myślą o osobach próbujących uporządkować formalności po śmierci członka rodziny, porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl tłumaczy, jak trzeba załatwić sprawę dotyczącą polisy OC.

Ubezpieczyciela trzeba powiadomić o śmierci klienta i podziale majątku

Jak wiadomo, sporządzenie testamentu jest rozwiązaniem, które pozwala na znacznie szybsze załatwienie wszystkich spraw dotyczących podziału majątku. Ta zasada dotyczy również kwestii związanych z własnością pojazdu i obowiązkiem opłacenia polisy OC. Niestety wiele osób (zwłaszcza młodych), nie zabezpiecza się przy pomocy testamentu.

Niezależnie od tego, czy zmarły pozostawił po sobie testament, jego krewni muszą powiadomić ubezpieczyciela o zgonie. Firma ubezpieczeniowa prawdopodobnie będzie domagała się okazania aktu zgonu oraz testamentu (o ile taki dokument został sporządzony). Ubezpieczyciel powinien również zostać powiadomiony o trwającym postępowaniu spadkowym. Gdy kwestia spadku stanie się już jasna, zakład ubezpieczyciel musi otrzymać stosowną informację na ten temat oraz odpowiednie dokumenty. „Warto pamiętać, że prawa i obowiązki związane z polisą OC, przechodzą na spadkobierców już w momencie śmierci właściciela pojazdu” - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Ubezpieczenie OC będzie nadal aktywne po śmierci właściciela pojazdu. O zgonie klienta trzeba jednak niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń. Ubezpieczyciel potrzebuje również informacji na temat rozstrzygnięcia kwestii spadkowych.

W polskich realiach, czas trwania postępowania spadkowego jest zróżnicowany i może wynosić nawet kilka lat. Jeżeli kwestie spadkowe uda się rozstrzygnąć przed wygaśnięciem aktualnej umowy OC, to nową polisę kupi kolejny właściciel pojazdu. Dość często zdarza się jednak, że opłacenie następnego ubezpieczenia (na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego) będzie potrzebne przed zakończeniem formalności spadkowych. We wspomnianej sytuacji, koszt składki OC na kolejny rok, poniosą wszyscy spadkobiercy (zgodnie z artykułem 1034 kodeksu cywilnego). Jeżeli składka zostanie opłacona przez jedną osobę, to pozostali spadkobiercy będą musieli partycypować w tym koszcie zgodnie z wielkością ich udziałów spadkowych.