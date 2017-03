Czy ceny OC w 2017 r. będą rosnąć?

Ubezpieczycielom nie pomógł nawet wzrost zebranej składki o 40% …

Wielu analityków z ciekawością oczekiwało na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) dotyczące sprzedaży komunikacyjnych polis OC w całym 2016 r. Informacje z pierwszych trzech kwartałów minionego roku, na pewno nie nastrajały optymistycznie. „Po niedawnej publikacji statystyk PIU okazało się, że polisy OC dla kierowców w 2016 r. wygenerowały stratę zbliżoną do 1 mld zł. Podobny wynik odnotowano również dla 2015 r.” - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zobacz też: Ubezpieczenie na opony – o co w tym chodzi?

reklama reklama

W 2015 r. oraz 2016 r. strata techniczna ze sprzedaży obowiązkowych polis OC dla kierowców była zbliżona i wyniosła około 1 mld zł

Strata techniczna ze sprzedaży OC byłaby znacznie większa niż 1 mld zł, gdyby ubezpieczyciele nie wprowadzili ubiegłorocznych podwyżek (patrz poniższa tabela). Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazują, że kwota zebrana od kierowców objętych OC, wzrosła o 39% (ok. 3,27 mld zł) w stosunku do 2015 r. Warto pamiętać, że ten wynik oprócz ubezpieczeń sprzedawanych konsumentom (osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej), uwzględnia również OC dla firmowych samochodów. Jeżeli obliczymy średnią składkę przypisaną brutto w przeliczeniu na nową polisę OC, to okaże się, że wspomniana wartość wzrosła o 28%. Taki wynik uwzględnia dane z całego roku. Różnica średniej składki pomiędzy I kw. 2016 r. i IV kw. 2016 r. była znacznie większa.

Średnioroczny wzrost składki dla nowej polisy OC, według danych KNF-u wyniósł 28% (dane za okres: styczeń 2016 r. - grudzień 2016 r.).

Zobacz też: Liczba punktów karnych wpłynie na wysokość składki OC

Analizowanym zmianom po stronie zebranych składek, towarzyszył wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych z OC o około 1 mld zł (2015 r. - 6,98 mld zł, 2016 r. - 7,98 mld zł). W świetle tych danych, utrzymanie się straty technicznej na poziomie z 2015 r. może wydawać się dziwne, bo ubezpieczyciele zebrali składki większe o 3,27 mld zł. Wytłumaczeniem straty z 2016 r. jest m.in. podatek bankowy i konieczność stworzenia znacznie wyższych rezerw na przyszłe wypłaty. „Ubezpieczyciele muszą się dodatkowo zabezpieczyć, bo suma wypłat z OC wcześniej wzrosła o 23,5% (2015 r.) oraz 14,3% (2016 r.). Zwiększenie sumy tegorocznych świadczeń dla osób i firm poszkodowanych w wypadkach drogowych, niestety wydaje się przesądzone” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Szybkie wzrosty wartości świadczeń wypłacanych z OC, zmuszają ubezpieczycieli do zawiązywania coraz większych rezerw

Zmiany w podatku VAT dodatkowo przyspieszą tegoroczne podwyżki

Wynik techniczny ze sprzedaży polis OC w 2016 r. wskazuje, że przez kolejne kilkanaście miesięcy ubezpieczyciele nie będą mieli powodów do zmniejszenie tempa podwyżek. „Analiza składek oferowanych przez zakłady ubezpieczeń potwierdza, że na początku 2017 r. koszty polis OC rosły podobnie jak w IV kw. 2016 r.” - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Warto zdawać sobie sprawę, że niedawna zmiana przepisów podatkowych dodatkowo przyspieszy podwyżki składek w obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla kierowców. Zgodnie z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i znowelizowaną ustawą o VAT, firmy świadczące ubezpieczycielom tzw. usługi pomocnicze (np. w zakresie likwidacji szkód lub obsługi call center), będą musiały doliczyć do swojego wynagrodzenia podatek na poziomie 23% (stawka do 30 czerwca 2017 r. to 0%). Ta konieczność uwzględniania VAT-u od 1 lipca 2017 r. oznacza, że koszt wielu usług dla ubezpieczycieli realnie wzrośnie o 23%. Zakłady ubezpieczeń nie będą mogły sobie skompensować tego wzrostu w ramach „vatowskich” rozliczeń z fiskusem.

Zobacz też: Od czego zależy cena ubezpieczenia OC?

Od 1 lipca 2017 r. niektóre usługi kupowane przez ubezpieczycieli, zostaną obciążone podatkiem VAT o stawce 23% (obecna stawka wynosi 0%). Ta zmiana wpłynie na składki polis OC.

Opisywana likwidacja zwolnienia z VAT-u za usługi pomocnicze dla ubezpieczycieli, niestety zostanie dokonana w niefortunnym czasie. „W obecnych warunkach można mieć pewność, że wzrost kosztów wielu usług nabywanych przez ubezpieczycieli, zostanie doliczony do składki nowych polis dla kierowców. Jeżeli uwzględnimy ten dodatkowy czynnik, to wydaje się możliwe, że podwyżki składek OC w 2017 r. mogą być jeszcze większe niż ubiegłoroczne” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl