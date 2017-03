Czy można komuś pożyczyć leasingowany samochód?

Leasing samochodowy jest coraz popularniejszą formą finansowania firmowego auta, gdyż jest to niezwykle wygodna alternatywa dla kredytu bankowego. Mogą na niego liczyć zarówno duże i średnie firmy, jak również te mniejsze i dopiero stawiające pierwsze kroki w swojej branży. Elastyczne warunki umowy, stosunkowo mało formalności i dodatkowe profity sprawiają, że jest to bardzo kuszące rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w przypadku leasingowego samochodu, nie jesteśmy jego właścicielami, co niestety wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Leasingodawcy dokładnie precyzują w umowie swoje wymagania, a nieprzestrzeganie tych zapisów wiąże się nawet z wypowiedzeniem umowy na niekorzyść leasingobiorcy. Jak to jest z pożyczaniem samochodu leasingowego?

Zobacz też: Zakup używanego samochodu w leasingu

reklama reklama

Samochód z leasingu – czy możliwe jest jego użyczenie?

Osoby rozważające wzięcie auta w leasing nie zawsze posiadają wiedzę na temat tego, czy to wyłącznie one będą mogły używać pojazdu, czy też możliwe jest użyczenie go osobie trzeciej, niewymienionej w umowie. Zgodnie z przepisami regulującymi leasing, przedmiot leasingu może być używany tylko przez korzystającego, czyli leasingobiorcy. Według ustawy zawartej w Kodeksie cywilnym bez zgody finansującego osoba korzystająca nie może oddać rzeczy odo używania osobie trzeciej, a naruszenie jej może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy leasingu. Ponadto korzystający może zostać obciążony spłatą niezapłaconych rat, tracąc korzyści uzyskane w wyniku ich zapłaty z wyprzedzeniem.

Zobacz też: Konsekwencje rozbicia leasingowanego samochodu

Jak to jest w praktyce?

Okazuje się, że finansujący może wyrazić zgodę na oddawanie rzeczy do używania osobie trzeciej. Warunkiem jest zamieszczenie takiej informacji w spisywanej umowie leasingu lub udzielenie owej zgody później w formie pisemnej. Jeśli więc samochodem będzie posługiwać się ktoś w imieniu leasingobiorcy, można skorzystać z dzierżawy zastępczej. Istotne jest w tym przypadku ustalenie celu, na jaki owa umowa zostanie spisana i zawarta. Użyczenie samochodu do czasowego używania członkowi rodziny nie jest więc wówczas traktowane jako złamanie przepisów leasingu. Jeśli dana osoba bierze auto w leasing jako konsument, to nie ma problemu w przypadku używania pojazdu przez żonę czy syna w związku z zaspokojeniem potrzeb rodzinnych. Inaczej jest już w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas korzystający nie może zezwolić na używanie samochodu osobie trzeciej w celach prywatnych.

Użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią

Użyczenie samochodu z leasingu osobie trzeciej wymaga wydania zgody leasingodawcy. Zgoda ta jest udzielana w formie pisemnej i wiąże się z nią konieczność uiszczenia stosownej opłaty. W celu poznania kosztów związanych z uzyskaniem zgody, należy zapoznać się z tabelą opłat i prowizji danej firmy leasingowej. Dzięki temu leasingowanym autem mogą poruszać się członkowie najbliższej rodziny, przedsiębiorcy i osoby posiadające zgodę. Problemy pojawiają się w przypadku użyczenia przedmiotu leasingu innej firmy czy wielu firmom, które czerpią z tego korzyści finansowe i to bez poinformowania o tym fakcie leasingodawcy. Takie postępowanie może mieć poważne skutki i skończyć się wypowiedzeniem umowy leasingu z winy leasingobiorcy.

Źródło: Materiały firmy CLS