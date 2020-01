Volvo będzie... sadzić lasy!

W zeszłe święta Szwedzi po raz trzeci realizowali akcję "Wypożyczalnia choinek Volvo". W roku 2019 w 27 salonach dealerskich marki na terenie Polski za bezzwrotną kaucją kierowcy mogli wypożyczyć w sumie 1200 świerków pospolitych. Te trafiały do ich domów na czas Bożego Narodzenia i zaraz potem wracały do przedstawicielstw Volvo. Po zwrocie drzewka przechodziły kwarantannę, a teraz zostaną ponownie zasadzone. Gdzie? To już zależy tylko i wyłącznie od internautów.

Volvo sadzi las. Ty decydujesz gdzie!

Od 10 stycznia każdy kto wejdzie na stronę www.choinkavolvo.pl może zadecydować na jakim obszarze zasadzone zostaną drzewka. Przedstawiciele szwedzkiej marki wraz z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych, który jest partnerem „Wypożyczalni choinek” obok Ambasady Szwecji i Klubu Gaja, wybrali trzy regiony kraju, w których możliwe będzie zasadzenie lasu. Do wyboru są okolice Puszczy Knyszyńskiej, południowe Kaszuby oraz sąsiedztwo Doliny Chochołowskiej. Głosowanie potrwa do 17 stycznia 2020 roku. Iglaki zostaną oczywiście zasadzone w tym miejscu, które zyska najwięcej głosów.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli decyzję o wypożyczeniu z naszych salonów świątecznej choinki, a przy okazji zapraszam do wyboru miejsca, gdzie ma pojawić się las zasadzony przez nas w ramach podjętego zobowiązania. Ekologia jest da nas ważna, ale równie ważne jest dla nas zachęcenie innych do dbania o środowisko naturalne. Zasadzimy dziesięć razy więcej drzew niż wypożyczyliśmy w doniczkach. - powiedział Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland.

