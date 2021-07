Ceny OC w 2021 r. spadły czy wzrosły? Postanowili to sprawdzić eksperci Rankomatu. Ich analiza została oparta na pierwszym półroczu.

Ceny OC w 2021 r. niższe aż o 9,7 proc.!

Ogólne wyniki analizy ekspertów Rankomatu wyglądają mocno optymistycznie. Powód? W pierwszym półroczu roku 2021 średnie ceny OC w Polsce były niższe aż o 9,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. A to stanowi największy spadek od roku 2017! Co to de facto oznacza dla kierowców? Chociażby to, że średnia cena OC w I półroczu roku 2021 wyniosła dokładnie 615 zł. Spadek o 9,7 proc. oznacza w tej perspektywie, że wartość składki spadła aż o 66 zł.

Ceny OC w 2021 Ceny OC w 2021 r.: wyższe czy niższe? Oto raport

Ceny OC w 2021 r.: korzystniejsze nowe polisy, nie odnowienia

W I półroczu 2021 roku właściciele pojazdów płacili średnio 10% mniej za OC niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzięki takim spadkom mogli oni zaoszczędzić na ubezpieczeniu średnio nawet 130 zł. Dotyczy to zwłaszcza tych kierowców, którzy przed zakupem polisy porównali aktualne oferty w różnych towarzystwach. Okazuje się, że zmiany cen polis odnowieniowych nie były aż tak korzystne. - komentuje Tomasz Masajło, prezes rankomat.pl.

Gdzie jest najtańsze, a gdzie najdroższe OC?

Gdzie w roku 2021 jest najdroższe, a gdzie najtańsze ubezpieczenie OC? Najwięcej płacili kierowcy z województw: pomorskiego (698 zł), mazowieckiego (670 zł) i dolnośląskiego (663 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: opolskiego (507 zł),podkarpackiego (512 zł) i świętokrzyskiego (544 zł). W pierwszym półroczu roku 2021 miastem z najdroższym OC okazał się Wrocław. Tu za polisę należało zapłacić aż 821 zł. Miastem z najniższą wartością składki okazało się Opole - tu prowadzący musieli wpłacić 558 zł.

Ceny OC w 2021 Ceny OC w 2021 r.: wyższe czy niższe? Oto raport

Kto płaci najniższe OC?

W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy - 19-latkowie płacili średnio 2129 zł. Największe obniżki otrzymują zaś 64-latkowie (488 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Toyota (550 zł),najdroższe BMW (756 zł). Panny i kawalerowie płacili 877 zł, natomiast osoby będące w związkach małżeńskich 536 zł.