Mitsubishi L200 trafi do floty... PKP!

Mitsubishi L200 zostały zaprojektowane z myślą o jeździe w dużej mierze terenowej oraz do ciężkiej pracy. Właśnie dlatego wejdą do służby w ramach Straży Ochrony Kolei. PKP wybrało modele w dwóch specyfikacjach - Invite i Intense. Każda posiada napęd na cztery koła Super Select z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego i każda jest czerpie moc z 2.2-litrowego silnika diesla.

Mitsubishi L200 w PKP - dwa rodzaje konfiguracji

Przeznaczone dla PKP Mitsubishi L200 Invite przygotowano do pracy wyposażając je dodatkowo między innymi w zabudowy i stalowe regały w ich wnętrzu, lampy LED do oświetlenia dodatkowego miejsca pracy czy pomarańczowe koguty magnetyczne. Mitsubishi L200 dla SOK w wersji Intense przeznaczono do czynności operacyjnych z możliwością przewozu psów oraz dodatkowo wyposażono je w radiostacje i anteny.





130 egzemplarzy L200 to nie jedyne Mitsubishi, które służą we flocie PKP. Polskie Koleje Państwowe kupują japońskie samochody już od 211 roku. Dzięki temu eksploatują w sumie 229 pojazdów, a w tym również ASX-y i Outlandery. Dostawy nowych pojazdów rozpoczęły się w maju. Ich koniec został przewidziany na czerwiec.