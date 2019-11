Najtańsze OC w październiku. Która firma wygrała?

Raport przygotowany przez firmę Ubea.pl opierał się o dwa kryteria. Po pierwsze wyniki zostały uszeregowane według czterech kategorii: obowiązkowe polisy OC, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW. Po drugie każde z towarzystw miało przypisaną ilość punktów od 0 do 5. Jakie były kryteria? Niska nota oznacza, że ubezpieczyciel w maksymalnej ilości indywidualnych kalkulacji pojawił się na ostatniej pozycji. Wysoka nota oznacza dużą liczbę kalkulacji, w których firmie przypadła wysoka pozycja. Co ważne, ranking został stworzony na podstawie blisko 100 tysięcy zapytań.

Ranking najtańszych polis według Ubea.pl - dane dla października 2019 r.:

w rankingu polis OC: You Can Drive - 4,17 pkt.

w rankingu pakietów OC + NNW: You Can Drive - 4,08 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC: Link4 - 4,18 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Benefia - 4,08 pkt.

Warto podkreślić, że w pierwszym przypadku You Can Drive zdetronizowało na pozycji lidera inną markę Ergo Hestii, czyli MTU24. Jeżeli natomiast chodzi o ranking pakietów OC + NNW, to awans You Can Drive dokonał się kosztem Link4 - wymienia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wzrost czy spadek cen OC?

W jaki sposób zmieniły się średnie składni polic OC dla miesiąca października? Dla części towarzystw oznaczały wzrost, a dla części spadek. W przypadku Avivy ceny obniżyły się o 4,4 proc., You Can Drive o 1,4 proc., a Generali aż 5,6 proc. Największym wzrostem cen OC może się pochwalić jeden z rynkowych liderów - Link4. W jego przypadku skok cen osiągnął wartość aż 5,6 proc. MTU24 oferowało klientom droższe polisy o 4,4 proc., a Benefia o 2,1 proc.