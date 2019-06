Mercedes CLA Shooting Brake - początek produkcji na Węgrzech

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych samochody typu kombi produkowane przez Mercedesa miały wybitnie proste bryły. Dziś na geometrię linii nie ma miejsca! A świetny przykład stanowi Mercedes CLA Shooting Brake zaprezentowany w marcu tego roku. Kombiak ma nisko zarysowany nos, długą i mocno wspinającą się ku górze maskę oraz idealnie wpasowaną i dynamicznie zarysowaną klapę bagażnika. Auto może się podobać, przez co Niemcy spodziewają się naprawdę dużego zainteresowania. W efekcie na miejsce produkcji wybrali węgierski zakład.

Produkcja Mercedes CLA Shooting Brake - nowoczesny zakład na Węgrzech

Fabryka Mercedesa na Węgrzech zatrudnia ponad 4700 pracowników i jest w stanie zmontować ponad 190 tysięcy pojazdów w ciągu roku. Zakład będzie produkować nie tylko CLA Shooting Brake, ale również czterodrzwiową odmianę CLA oraz nową klasę A. A to nie koniec ważnych informacji dotyczących fabryki. Bo zakład w Kecskemét wpisuje się w wymogi filozofii Modern Industry 4.0. Co to oznacza? Elastyczność, nowe, elektroniczne rozwiązania i zrównoważony rozwój.

A to jeszcze nie koniec, bo węgierski zakład Mercedesa już w przyszłym roku stanie się neutralny pod względem emisji CO2 w kwestii zaopatrzenia w energię elektryczną. I dodatkowo w podobnym terminie przestanie wykorzystywać... papier. Przesył danych zostanie w stu procentach zdigitalizowany.