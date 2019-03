Nowe obowiązkowe wyposażenie aut już w roku 2022!

Unijni włodarze postanowili zastanowić się nad tym, co najczęściej stanowi przyczynę zdarzeń drogowych. Dość szybko doszli do wniosku, że w 90-procentach przypadków wynikają one z błędu kierowcy. Jak go wyeliminować? Wystarczy wyposażyć samochód w szereg systemów wspomagających, które będą dodatkowo kontrolować sytuację na drodze. Prace nad stosownymi przepisami trwały w sumie 10 miesięcy. Teraz konkretne zapisy zostały poparte przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i przedstawicieli państw członkowskich. Dzięki temu wejdą w życie w maju roku 2022.

reklama reklama

Nowe wyposażenie aut - szereg inteligentnych systemów wspomagających

Zmiany wprowadzane w życie przez Unię Europejską można uznać za dość zasadnicze. W końcu dotyczą nie jednego, a całej serii systemów asystujących. Zapisy sprawią, że każdy fabrycznie nowy samochód będzie musiał zostać wyposażony w system automatycznego hamowania przed przeszkodą, system wspomagania utrzymania pojazdu w pasie ruchu, system wykrywający zmęczenie i rozkojarzenie kierowcy, system wspomagający cofanie (czujniki lub kamera), instalację umożliwiającą łatwy montaż blokady alkoholowej, czarną skrzynkę oraz system ISA. ISA to układ, który na podstawie danych odczytanych ze znaków drogowych i nawigacji, automatycznie ogranicza prędkość pojazdu.

W maju roku 2022 nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów dotyczyć będzie wyłącznie tych modeli, które zadebiutują na rynku w nowej wersji czy generacji. Wszystkie te pojazdy, które zostaną wprowadzone do produkcji przed tą datą, zostaną objęte przepisami dwa lata później - od maja 2024 roku. Włodarze unijni doszli do wniosku, że perspektywa czasowa wyznaczona na 3 lub 5 lat jest wystarczająca dla producentów motoryzacyjnych na wprowadzenie zmiany technologicznej.