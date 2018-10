Ford Fiesta ST - cena w Polsce

Źródło: Ford

Pod maską najnowszej generacji Forda Fiesty ST zagościł trzycylindrowy, turbodoładowany silnik 1.5 EcoBoost, generujący 200 KM i 290 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To powinno w zupełności wystarczyć, by ważący około 1200 kg hot hatch dostarczał kierowcy sporo pozytywnych wrażeń z jazdy. Auto na przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 6,5 s, a jego prędkość maksymalna to 232 km/h. Napęd jest przekazywany na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej. Warto dodać, że za 4100 zł klienci mogą nabyć pakiet Performance, w ramach którego wchodzi tzw. szpera oraz system procedury startowej.

Standardowa wersja ST2 zawiera m.in. klimatyzację, tempomat, LED-owe światła dzienne, 17-calowe alufelgi, sportowe fotele i zawieszenie oraz system multimedialny SYNC 3. Ten wariant wyceniono na minimum 88 450 zł. Bogatsza wersja ST3 zawiera m.in. automatyczną klimatyzację, nawigację, bezkluczykowy dostęp do auta, system audio B&O Play, podgrzewane fotele, asystenta świateł drogowych oraz półskórzaną tapicerkę. Forda Fiestę ST w odmianie ST3 wyceniono na 99 450 zł. Na liście dodatków opcjonalnych znalazły się m.in. kamera cofania, podgrzewana kierownica oraz reflektory wykonane w technologii Full LED.