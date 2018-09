Hiszpanie przejęli Solarisa!

Źródło: Solaris

4 września hiszpańska grupa CAF objęła 100% udziałów w spółce Solaris Bus & Coach S.A., która wejdzie w skład Grupy CAF. Transakcja ta zapewni Grupie CAF i firmie Solaris pozycję lidera w segmencie innowacyjnych rozwiązań dla transportu publicznego w Europie i umocni pozycję obu marek na rynkach pozaeuropejskich.

Firma CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) to hiszpański producent z ponad stuletnią historią, notowany na hiszpańskiej giełdzie. Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych. W obszarze jego aktywności leżą także najnowsze rozwiązania dla transportu miejskiego w tym e-mobilność. Pojazdy transportu publicznego produkowane przez grupę CAF znane są na całym świecie m.in.: w Europie, USA, Ameryce Południowej, Azji (Indie czy Japonia) oraz w krajach Afryki Północnej.

„To nie była dla mnie i mojej rodziny łatwa decyzja. Kiedy wraz z mężem ponad 20 lat temu zakładaliśmy nasze przedsiębiorstwo, postawialiśmy wszystko na jedną kartę. Zainwestowaliśmy całe nasze prywatne oszczędności i z grupą 36 śmiałków, pierwszych zatrudnionych pracowników, porwaliśmy się, jak wielu wtedy uważało, z motyką na słońce. Po 22 latach działania naszej firmy, Solaris zatrudnia blisko 2500 osób, jest aktywny na 32 rynkach w Europie i poza nią, gdzie jeździ blisko 17 000 pojazdów z symbolem zielonego jamnika. Wiem, że oddaję firmę w dobre ręce. Grupa CAF będzie kontynuować to co najlepsze w marce Solaris i jeszcze bardziej pozwoli się jej rozwinąć. Wszystkim współpracownikom i osobom, które spotkaliśmy wraz z mężem w „naszej podróży Solarisem” serdecznie dziękuję. Przestaję wraz z rodziną być właścicielem firmy Solaris, ale nigdy nie przestaniemy być jej założycielami. To był niezwykły etap mojego życia. Odchodzę z przedsiębiorstwa Solaris, ale nie rezygnuję z realizacji moich pasji. Już niebawem będę mogła zaprosić do mojego gospodarstwa ekologicznego pod Poznaniem. Oprócz ekologicznych autobusów chcę bowiem promować zdrowy styl życia, a jego nieodłącznym elementem jest działalność edukacyjna oraz zdrowa żywność, którą chcę oferować” – powiedziała Solange Olszewska, założycielka firmy Solaris Bus & Coach S.A.

„Chcemy zapewnić wszystkich interesariuszy firm CAF i Solaris, w szczególności naszych klientów i dostawców, że kontynuujemy w niezmienionej formie wszystkie procesy biznesowe oraz współpracę i będziemy wywiązywać się ze wszystkich naszych zobowiązań wynikających z wiążących nas umów” – dodał Andrés Arizkorreta, prezes i dyrektor generalny CAF.

Warto dodać, że CAF zawarł wstępne porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), związane z objęciem pakietu mniejszościowego w firmie Solaris (35%). Transakcja, w myśl porozumienia, zostanie zmaterializowana w ciągu najbliższych tygodni, po przejściu odpowiednich procedur dotyczących regulacji rynkowych.